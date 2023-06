SOBRIEDADE JÁ

EDUCAÇÃO NÃO É GRATIDÃO

Esses dias falando sobre gratidão, uma pessoa disse: “Eu sou grata, quando alguém me faz um favor, ou me ajuda, eu sempre agradeço.”

Isso não é gratidão, isso é educação.

Ou se diz: “Ahh, eu vou sempre a igreja.”

Também não é ser grato, isso é fazer uma oração, duas coisas importantes: educação e oração.

Mas a gratidão vai além, é você olhar o que tem, e não o que lhe falta, ao invés de olhar problemas, olhar as bençãos, resumindo, gratidão é mudança de olhar, deixar o instinto criança que já nasceu reclamando, chorando, tinha fome chorava, e continua chorando até hoje.

Treinamos nosso inconsciente a reclamar, e ele se acostumou, mas hoje temos elementos suficientes para entender a grandeza de tudo que temos para agradecer.

E a palavra de Deus confirma isso: “Em tudo dai graça.”

AMOR NÃO CORRESPONDIDO…

Esses dias num show perguntei ao pessoal: “Quem aqui já teve um amor que não foi correspondido?”

O pessoal ficou meio acanhado, mas depois foram se soltando e praticamente todo mundo levantou a mão, se dizendo vítima desse tal amor não correspondido.

Então eu completei: “Se você amou alguém esperando ser correspondido, em outras palavras, esperando algo em troca, foi tudo, menos amor.”

Exatamente. Aliás se você escolhe quem amar, já não é amor.

Se levando em conta a definição do que seja amar na carta de São Paulo aos Coríntios diz claramente: “O amor é paciente, é bondoso, não tem inveja, não é orgulhoso.” E respondendo à pergunta, não busca seus próprios interesses.

Cuidado com o que estão chamando de amor por aí, pode ser exatamente o contrário, só interesse próprio.

OS NEOS PAGÃOS…

Tem uma citação do Catecismo da Igreja Católica, que diz: “O ser humano é capaz de Deus.”

Significa que sentimos a necessidades de um Deus. E desde os relatos mais remotos, a gente percebe isso, homens criando deuses, cultuavam astros, a natureza, até a famosa imagem que Paulo relata, em Atenas para o deus desconhecido.

Mas e os pagãos de hoje? Os neopagãos, parece que nem buscam deuses, aliás fazem o possível para provar que Deus não existe, cultivam a morte como fim, aceitam o viver para morrer, e não o morrer para viver.

Deus existe, se revelou na humanidade em Jesus, agora apenas acreditar que Ele existe não basta, o demônio também acredita, até com muito mais facilidade que nós.

Precisamos amá-lo, e Ele deixou claro: “Quem me ama segue a minha palavra.”

QUEM É JESUS PRA VOCE?

Lembro que uma das primeiras pregações que fiz, foi sobre a pergunta de Jesus aos apóstolos: “Quem dizem os homens que eu sou?”

Imagino juntarmos as pessoas que experimentaram a presença de Jesus, e O definiram, teríamos:

Pedro, que disse: “Tu és o Cristo.”

João Batista disse: “Tu és o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.”

A samaritana do poço diria: “Pra eles eu não sei, mas pra mim, é Aquele que tem a água da vida eterna.”

Lázaro diria: “Pra mim é a ressureição e a vida.”

Percebe que são definições convictas, dadas por quem teve uma intimidade com Jesus.

Hoje muitas seitas ainda consideram Jesus simplesmente um ser evoluído, mas para você, quem é Jesus?

Não tem a resposta?

Talvez esteja lhe faltando a mesma intimidade que esses convictos que eu citei acima, tiveram.

RAZÕES PARA CRER…

Veja essas três condições para que a gente possa dizer com convicção: eu acredito.

Primeira: Eu vi, logo eu acredito aliás vi.

Segunda: Eu acredito porque alguém viu e me contou.

Terceira: Eu confio sem eu ter visto, ou mesmo que alguém tenha visto.

Vou dar um exemplo para facilitar.

O pai, promete que dará uma bicicleta para seu filho criança.

Pronto, a criança confia no pai, e acredita, vou ganhar a bicicleta.

Ou o irmão mais velho viu uma bicicleta e contou que ela será dele, então ele acredita.

Ou, a própria criança vê a bicicleta.

A nossa relação com as promessas de Deus, deve estar ancorada pela nossa confiança no Pai, ninguém viu o Pai.

Mas nosso irmão mais velho, Jesus, nos falou das promessas do Pai, então eu acredito.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai