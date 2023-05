SOBRIEDADE JÁ

ESTAIS PRONTOS A EXPOR A RAZÃO DE SUA FÉ?

Saber expor nossas convicções, principalmente princípios religiosos faz toda a diferença.

Veja isso: “Uma vez ouvi de uma apresentadora de tv dizer que, era tão católica, mas tão católica que em uma outra encarnação deveria ter sido freira.” Qualquer católico sabe décor, que católicos acreditam em ressureição e não reencarnação.

A desinformação pode não nos deixar justificar o que cremos, e o amor a crença precisa despertar em nós um interesse de se aprofundar na doutrina, nas escrituras.

São Pedro, que afirma isso com todas as letras, numa de suas cartas: “Estais prontos a responder a todos que vos pedir, a razão de vossa fé?”

Infelizmente muitos que se dizem católicos, ficam bem quietinhos quando algum irmão de uma outra religião toca sua campainha domingo de manhã. Talvez por não estar pronto a responder a razão da sua fé.

DESERTO É LUGAR SÓ DE PASSAGEM…

Se educássemos mais as pessoas para o sofrimento, se evitaria que sofrêssemos nos momentos que eles não existem.

Mas o que seriam pessoas educadas para o sofrimento?

Lógico que não se trata aqui de uma anestesia geral, mas uma conscientização de que sofrimentos existem, mas principalmente, que passam.

Hoje em dia, a gente vê exatamente o contrário, além de se educar para o prazer permanente, existe uma ilusão de que a vida do outro, sim é sem dor, quando se comprara o que as pessoas postam nas redes sociais, com a realidade que se vive, se generaliza a dor.

Fica a dica: “Sofrimentos existem, o deserto existe, mas deserto não é lugar de se morar, é só passagem.”

NÃO ESPERE TER SEDE…

Tem coisas que a gente depois que ouve, parecem óbvias né?

Mas a gente passa a vida inteira sem saber;

Esses dias eu li que não devemos esperar ter sede para beber água, que a sede já é uma manifestação do corpo pela falta da água.

Fiquei pensando quantas coisas a gente deixa de fazer esperando ter vontade.

Existem coisas que vamos passar a vida sem vontade de fazer, mas que são necessárias, entre elas com certeza está o perdão.

Quantos enganados por aí, mesmo sabendo que tem que perdoar espera ter vontade de perdoar, perdão é decisão, é coragem, é beber antes de ficar doente ou até morrer de sede.

Pensando bem, existe muita coisa que não se deve esperar ter vontade pra fazer. Agora, cuidado!

Tem outras que, mesmo com vontade, é melhor não.

O FUNDO DO POÇO…

Quando se está numa situação difícil, se diz: “Fulano está no fundo do poço.”

E a sensação é de um lugar escuro, sem saída, desesperador né?

Imagina alguém caído num poço, o movimento em volta, curiosos querendo saber como ele caiu, será que está vivo?

Até aparecem os que tentam salvar, mas a maioria é de curiosos e o pior, pode estar ali, quem jogou a pessoa no poço.

Somos esses personagens: o caído, o que ajuda, o curioso, mas também o culpado pela queda do outro.

O triste é quando o caído se jogou, jogamos outros no poço, mas também nos jogamos.

Você acha que está lá?

Lembre-se: “É no fundo que tem água pura, não dá pra ir mais abaixo, e lá existem pessoas com os mesmos propósitos seus, sair e logo.”

VOCÊ NÃO ACREDITA, OU VOCÊ TEM DÚVIDAS ?

Você se considera uma pessoa medrosa?

Se me disser que sim, não é tão negativo como pode parecer, agora se te perguntarem se é corajoso e você disser que não, aí precisa se rever.

Coragem e medo dependem uma da outra, coragem existe porque é a reação ao medo.

Agora, covardia é quando o medo vence sua coragem, aí é grave.

Da mesma forma que não existiria luz se não houvesse o escuro, não existe coragem se não houver medo.

Com a fé é a mesma coisa.

Se constrói, por incrível que pareça pela dúvida, simples, se você pode pegar, pode ver, não precisa da fé.

Não tenha inseguranças quanto a suas dúvidas humanas, são elas que podem te fazem uma pessoa de fé, mas tem que estar movido pelo desejo de acreditar nas revelações dada pela palavra de Deus.

