SOBRIEDADE JÁ

DA ÂNSIA DE TER, AO TÉDIO DE CONSEGUIR

Segundo algumas teorias, nós humanos vivemos entre dois extremos: a ânsia por conseguir, e o tédio de ter conseguido, e essa ânsia em ter, pode ser por uma ostentação barata, ou pelo medo de faltar mesmo. Mas contra esses sentimentos a Bíblia diz:

“Olhai os lírios dos campos, não compram nem tecem roupas, contudo nem Salomão com todo seu esplendor se vestiu como um deles, e ainda: porque se preocupar com o que vai comer, as aves não plantam, nem guardam em celeiros, o pai do céu as sustenta.”

E completa: “Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, que tudo o mais lhe será acrescentado.”

É isso gente! Só o encontro com o reino te tira desse ciclo, que vai da ânsia pela conquista, ao tédio de ter conquistado.

É MAIS FÁCIL PERGUNTAR OU RESPONDER?

Será que é mais fácil perguntar ou responder?

Depende: se for um assunto que a gente domina é mais cômodo responder, se for algo que a gente ignora perguntar fica mais fácil.

Normalmente perguntas a gente faz para os outros, e respostas a gente ouve dos outros, mas quero te convidar, a perguntar, e a responder com mais frequência e sinceridade para você mesmo.

Você vai acertar mais, perguntando e respondendo essas três perguntas:

Quero?

Posso?

Devo?

Tem muitas coisas que quero, mas não posso, muitas que posso, mais não devo e muitas que devo mais não quero.

Dei essas voltas até usando um pouco de filosofia, para que você se lembre de uma afirmação de São Paulo em uma de suas cartas, que diz: “Tudo é permitido, mas nem tudo me convém.”

LIVRE É QUEM FAZ O QUE NÃO QUER

Quero partilhar uma ideia filosófica, que quando estudei me chamou a atenção.

É uma definição de liberdade defendida por Kant, um filosofo alemão do século 18, ele disse: “Você é verdadeiramente livre se faz o que não quer.” Diferente ideia de liberdade que temos, que é fazer tudo que se quer, né?

Mas veja a explicação dele: “Quando você faz tudo que você quer, você é escravo de você mesmo, escravo das suas vontades, logo você não é tão livre assim quanto pensa.”

Essa explicação tem uma certa lógica, quando a igreja nos ensina, até através do exemplo de Jesus a se fazer jejum, comemos mais pela vontade do que pela necessidade, logo o jejum proposto acaba sendo sim um ato de liberdade, quero, mas me dou o direito de não fazer.

CADA UM PARA TODOS

Tem alguns jogos de palavras, que a gente repete sem perceber o que realmente estamos falando. Quanto você já ouviu ou já disse: “Cada um por si, e Deus por todos.” Mais egoísta que isso, só falta querer um Deus só pra si também.

A regra da vida deve ser sempre a de um por todos e todos por um.

Veja aqueles documentários da vida animal, percebe que é um instinto animal se unir para defender a espécie, mas o animal homem tende muito a dividir

E se a gente romper a ideia do comum, da convivência, de comunidade, a gente coloca em risco a nossa própria sobrevivência, como aquela família de porco espinho, que morreu de frio, porque não conseguiam ficar juntos, uns próximos aos outros.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

