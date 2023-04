SOBRIEDADE JÁ

O CALOR HUMANO ANDA MEIO FRIO…

Que as redes sociais distanciaram as pessoas, é frase pronta, mas convém repetir: a internet aproximou os de longe, e distanciou os de perto.

A ponto de esfriar o que a gente chama de calor humano que é a presença, o abraço, o toque, o cheiro.

As almas ficaram frias, e diminuíram as pessoas dispostas a esquentá-las, os sentimentos parecem que se congelaram.

Imagino que um mendigo na rua, em pleno inverno, morra mais rápido pela frieza das pessoas que passam, do que pelo frio da madrugada.

O próprio Espírito Santo se revelou a nós através de línguas de fogo, mostrando a necessidade do aquecer, que ele venha derreter as geleiras, a neve que guardamos, e que o inverno seja só uma estação do ano, e no nosso coração, seja sempre verão.

A morte não dá outra chance, a vida sim…

Hoje de manhã fui surpreendido com a notícia da morte de alguém que conheço, e nessas horas é inevitável a gente não questionar a finitude da vida.

Mas o que seria morte, além do ontem, além do passado?

Tem uma música que diz isso de forma bem clara, que a gente vive apenas um instante, o resto da vida, gente morre.

Ontem nós já morremos, mês passado, ano passado, mas hoje estamos vivos.

Uma vez perguntaram a Galileu quantos anos ele tinha, ele respondeu 10 ou 20, mais isso era muito improvável um senhor de barba e cabelos brancos, então ele se justificou: “É isso mesmo, pois os outros anos eu já vivi, não tenho mais.”

O medo que tenho da morte, é que ela não nos dá outra chance, agora a vida, é a outra chance.

Ateus e Cristãos Convictos…

Uma vez perguntaram a um ateu: “Seja sincero, você acredita que realmente existam ateus de verdade?” Ele parou, pensou e respondeu com uma outra pergunta: “E você acredita que existem cristãos de verdade?”

Que sinuca né? Acho que a plenitude de convicção de cada um, seja do ateu ou do cristão são parecidas, mas nunca acreditei que possa existir ateus que sustentem sua convicção até as últimas consequências.

Agora cristão com o nível pleno de convicção mesmo raros, a gente os encontra, basta rever histórias de santos, principalmente nos primeiros anos de cristianismo.

Mas pensando bem, a incidência de cristãos convictos, tende a ser inversamente proporcional a de cristãos não convictos, com toda a certeza, quanto mais cristãos convictos, menos ateus convictos, seja você o exemplo que arrasta.

Ascenda a Luz do Outro…

Esses dias eu estava participando de uma cerimônia, foi pedido que se apagassem as luzes e que se acendesse as velas a partir de uma vela maior, na verdade o Círio Pascal.

Então a primeira pessoa foi lá, acendeu a sua, e sucessivamente foi passando para as demais, um passava para que estava do lado, atrás, e logo todos ali na igreja, estavam com suas velas acesas.

Fiquei vendo a cena, e percebi uma coisa sensacional, cada um dava da sua luz para o outro, automaticamente a luz do ambiente ficava maior, e quem dava não perdia nada da sua.

Penso que caridade, o amor seja como essa luz da vela, quanto você acende.

Então tenha coragem de acender a vela do outro, você vai perceber o quanto vai aumentar a luz a sua volta.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai