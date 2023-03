SOBRIEDADE JÁ

QUANDO A PROPOSTA VENCE O PROPÓSITO…

É só colocar o pé no chão de manhã que a gente é bombardeado por propostas.

Isso, propostas!

Porque poucas coisas nos são impostas, normalmente temos a liberdade de escolhas sim.

E são as propostas que nos dão a liberdade, quando elas chegam, somos intimamente tentados a aceitar, principalmente as mais sedutoras.

Mas é aí, que se mede o tamanho do nosso ideal, o tamanho do nosso propósito. O quanto estamos dispostos a resistir, principalmente a proposta de desistir.

Gente, sem propósito até a pessoa mais genial, desperdiça sua genialidade na inconsistência, na falta de constância.

E acabamos trocando propósitos por propostas.

Aí que está a derrota, a desistência, o nadar e morrer na praia.

Então, fique com essa ideia hoje: nunca troque seu propósito, por uma simples proposta.

UNS NAVEGAM, OUTROS NAUFRAGAM NAS REDES

Particularmente sou bem ligado a novas tecnologias, eu gosto da velocidade das redes, mas é inevitável perceber que essa velocidade e quantidade de informação tem deixado as pessoas inseguras.

Sim, inseguras com o que seja a verdade, a ponto de até surgir um novo termo em discussão, a tal da “Fake News”, a notícia falsa.

No entanto, é praticamente impossível hoje sobreviver sem as redes, a gente compra, vende, paga, recebe, liga e desliga, acorda navegando e deita navegando na rede, mas cuidado.

Como todo navegar, se a gente não tiver sensatez, segurança, não saber exatamente as condições do mar, corre-se o risco de se naufragar.

E infelizmente hoje muitos já não navegam nas redes, muitos estão naufragando nas redes.

ACREDITO QUE O MAR VERMELHO ESTÁ ABERTO, OU VOU NADANDO?

É impressionante a nossa falta de sensibilidade diante dos convites que Deus nos faz.

Muito parecido com aquele povo hebreu, perdido no deserto, andando em círculos, simplesmente por preferir ignorar a rota certa.

Lá, eram cerca de 2 milhões de pessoas buscando liberdade, mas as dúvidas, a falta de fé, atrasou em muito a chegada a tal terra prometida.

Imagino que diante do mar vermelho aberto a frente deles, alguns preferiam não se arriscar.

Muito parecido com a gente hoje, não temos coragem de entrar mar a dentro, o barulho das ondas, a própria insegurança de que por quanto tempo as águas vão ficar afastadas, nos faz duvidar do convite divino.

Continuamos mais em nossos limites, aí diante do mar vermelho que se abre a nossa frente, preferimos atravessar nadando.

ONDE FOI QUE ERREI?

O que mais ouço de pais com filhos que se envolveram com drogas é: “Onde foi que eu errei?”

Mas, uma vez respondi a um casal com uma reflexão, dizendo assim: “A decepção de vocês, me remete a decepção que deve ter tido também, o primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. Tiveram dois filhos, e um matou o outro, de uma hora pra outra, aquela família ficou com pais órfãos, um estava morto e o outro é um assassino.”

Penso na tristeza que virou aquela casa, um deve ter perguntado ao outro também: “Onde foi que erramos?”

Espero que a sensatez de um, tenha respondido ao outro: “Erramos quando nos afastamos de Deus.”

Penso que essa resposta possa ser a mesma para os pais de hoje.

ÀS VANTAGENS DO MEDO…

Às vezes a gente fica com a impressão de que ter coragem é nunca sentir medo, negativo.

O medo é inerente da nossa personalidade, da personalidade animal, e ele é positivo quando não paralisa, quando bloqueia.

Agora, a coragem é agir mesmo com medo.

Da mesma forma, às vezes a gente pensa que ter fé seria não ter dúvidas. Não, a fé se constrói porque temos dúvidas, eu não tenho certeza, então eu preciso da fé.

Eu tenho medo, então preciso da coragem.

Então quando se sabe da verdade, a coragem é agir, não agir não é só ter medo, é covardia.

Aliás, o medo não deve ser para revelar um medroso, mas um corajoso, agora a covardia só vai revelar mesmo o covarde.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai