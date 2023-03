SOBRIEDADE JÁ

NEM TUDO É RELATIVO

Lembro numa aula de física a professora ensinando sobre um objeto estar ou não em movimento.

Ela dizia: “Se algo está dentro de um carro a 100 por hora, ele está em movimento em relação a tudo que está fora do carro, mas estará parado em relação ao carro e o que tiver dentro do carro.”

Situações em nossa vida, tidas como muito difíceis, até inaceitáveis, quando relativizadas se amenizam.

Veja, se você disser a uma mulher com cabelos longos: “Você tem que cortar o seu cabelo bem curto.” Provavelmente vai ficar uma fera, mas se ela tivesse que escolher entre cortar os cabelos ou cortar um braço por exemplo, ficaria até feliz em perder os cabelos.

Existem sim situações onde se pode, aliás, até se deve relativizar as coisas, mas uma em especial nunca será relativizada, será sempre exata, a verdade.

O INTERESSADO É SEMPRE MAIS INTERESSANTE

Existe uma diferença grande entre o interessado e o interesseiro, a simples pronuncia de interessado já soa como uma virtude, é aquele que quer aprender mais, então ele se interessa em estudar mais, aquele que quer subir de cargo na empresa, então ele se interessa e se dedica pelas coisas.

Agora já o interesseiro, parece que a própria palavra é mais pesada né? Remete a ideia do aproveitador, do malandro. O Padre Antônio Vieira tem uma definição interessante, ele diz: “Quem ama porque o amam, é alguém agradecido, quem ama para ser amado, é interesseiro, e quem ama independente dessas duas condições, ama de verdade.”

Vale uma olhadinha se estamos sendo mais interessados ou interesseiros, seja com coisas, com circunstâncias, ou com pessoas, dê seu máximo para ser interessado, isso te fará alguém bem mais interessante.

COISAS OU EXPERIÊNCIAS?

A ciência provou que o quanto temos de dinheiro, influi em nosso prazer, até o ponto que ele é capaz de suprir suas necessidades básicas, pagar contas.

O excesso que a maioria busca, é pra comprar coisas, e o ápice do prazer em uma coisa está na hora da compra, daí pra frente essa coisa seja carro, celular, ela vai perdendo valor, até ter que ser substituída.

Agora experiências sadias podem passar décadas e elas só crescem em nossas lembranças, enquanto que o celular comprado o ano passado perdeu valor, tanto material como afetivo.

Esses dias imaginei que se houvesse um aparelho que medisse felicidade igual o termômetro mede a temperatura, que tal um “feliciômetro” com certeza o grau de prazer de alguém que trocou seu jatinho particular por um mais novo, comparado com alguém que comprou sua primeira bicicleta seriam no mínimo equivalentes.

EVOLUÇÃO É A DEPURAÇÃO DO GOSTO…

Tem um filosofo do século passado que deu uma definição interessante sobre evolução. Ele disse que: “Evoluir é a depuração do gosto.”, ou seja, ser mais exigente naquilo que se gosta.

Então vou fazer uma provocação sobre o gosto musical hoje, pode parecer irrelevante, mas nada é impune na nossa vida, música é vibração pura, e ela tem o poder de sintonizar a gente com o padrão vibratório dela.

Onde se toca música eletrônica, músicas que repetem batidas, você acha que é por acaso o consumo exagerado de álcool e drogas lá? Comprovadamente a repetição gera tédio, e essas drogas atuam no nosso sistema compensatório do cérebro.

Observe a música que você consome, e a que seus filhos consomem.

Cuidado com cosias aparentemente irrelevantes, mas que acabam te puxando para vibrações grosseiras.

DOAR E PERDOAR…

Na língua portuguesa existem formações de palavras que a gente não presta muita atenção, mas na sua formação já existe uma mensagem implícita, a própria palavra em si, já é uma mensagem.

Veja por exemplo o pronome per. Isso Pê, E, Erre.

Na frente de uma palavra, indica o limite, o acabamento, a conclusão, do que vem, pode estar parecendo complicado, mas segura aí vou te explicar.

Veja a diferença quando a gente diz: “Feito.” E quando a gente diz: “Perfeito”, é o fazer bem, sem comentários, seguir e perseguir.

Tá, mas quando eu digo que alguém não ama, essa pessoa é egoísta, ele quer tudo pra si, ela não pensa em doar, agora quando alguém ama de verdade ela se doa, e se colocarmos o per, temos ai o mais alto nível da expressão do amor, perdoar.

Por Carlinhos Marques

