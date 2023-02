SOBRIEDADE JÁ

DEUS CONTINUA SENDO AMOR, E AMOR CONTINUA SENDO AMOR

A definição objetiva que a Bíblia traz a respeito de Deus é de que, Deus é amor!

Ok! Acontece que essa definição de São João, pode ter um peso diferente nos dias de hoje, por que a ideia de amor hoje está distorcida.

Hoje se imagina que amar é gostar ou precisar de algo, ou alguém, na verdade João definiu Deus como amor, traduzindo o sentido pleno do que seja amar, e o amor cobra, o amor corrige, o amor manda, e quer saber? O amor até pune.

Por isso se vê caricaturas da figura divina, justamente por ter se descaracterizado a tradução do que ele é: amor.

Veja, Deus é e continuará sendo amor, independentemente de como as pessoas vem hoje em dia, o que seja amar.

COLOQUE FOGO NAS CARAVELAS JÁ

Cabral numa reunião com os portugueses que vieram com ele, perguntou: “Quem de vocês quer voltar para Portugal?”

Ficaram todos em silêncio, ele insistiu: “Não querem voltar nunca mais para Portugal?” Todos confirmaram que sim, então ele deu uma ordem surpreendente: “Podem colocar fogo em todas as caravelas, não serão mais úteis, ninguém quer voltar a Portugal.”

Ah… foi um desespero só, imploraram que não fizesse isso.

Percebe que eles não estavam 100% seguros em não voltar?

Acontece com a gente, dizemos: “Não vamos voltar.” Mas não colocamos fogo nas caravelas que nos levam de volta.

A gente diz que não quer mais, mas se isso que a gente não quer descer do 10° andar pelo elevador a gente corre pela escada e alcança.

Pegue essas coisas e jogue pela janela, pra não dar tempo de pegar de volta.

O HOMEM QUE QUIS SER DEUS, E O DEUS QUE SE FEZ HOMEM…

Sabe, nós distorcemos lógicas, frustramos projetos de Deus pra nós.

Vou fazer aqui um paralelo, entre Adão o primeiro homem, e de Jesus, chamado também como novo Adão, ou segundo Adão.

Infinitas diferenças entre os dois, claro, mas, tem algo muito sutil que talvez você não tenha pensado ainda.

Adão ouviu que se comesse do fruto oferecido pela Eva, ele seria como Deus.

Veja, Adão era um homem, mas com pretensões ocultas de ser Deus.

Jesus ao contrário, era, e é Deus, mas viveu como homem, venceu toda a tentação em se revelar como Deus, se manteve firme em sua missão de humano.

Criar castelos, e querer habitar lá como rei, vai te levar ao fracasso, caso você não seja rei.

Agora reconhecer seu verdadeiro papel, sua verdadeira essência fará toda a diferença no final.

Mudo a Crença ou o Comportamento

E aí? Mudar a crença ou mudar comportamento?

A gente imagina que mudar de comportamento é mais fácil, nem sempre.

Quantas vezes já prometemos começar a academia, curso de inglês, parar de fumar, e nada.

Acontece que, mudamos a crença quando percebemos que está difícil mudar o comportamento.

O comodismo, manda ao cérebro, ordens para mudar como penso.

Tento me convencer que falar inglês, fazer exercícios, parar de fumar não é tão importante assim.

E vivemos esse auto engano, mudo minhas crenças para não precisar mudar comportamento.

É culpa do nosso racional, que prefere nos convencer a mudar de crença do que a agir.

É uma forma racional que a gente encontra para satisfazer a indisposição em mudar.

Mas cuidado, ações continuadas geram hábitos, hábitos podem gerar vícios, e aí quando se instala o vício, fica difícil reverter.

ODEIO SEGUNDA-FEIRA

Vocês conhecem as figurinhas do Garfield todo triste, deprimido com a frase: “Odeio segunda-feira.”

Coitada. Só por que é a mais longe do sábado?

Então o sextou soa muito melhor que o segundou né?

Mas vou te fazer umas contas, caso você seja um que declara ódio a toda segunda-feira.

Uma semana tem 168 horas, dessas, 56 horas a gente dorme, sobram 112 horas.

Toda segunda-feira tem 24 horas, ou seja aproximadamente 22% da semana sendo odiada.

Numa expectativa de vida de 80 anos, quase 18 anos foi previamente condenada apenas por ser segunda-feira, lembrando que, durante toda vida, vamos ter muitos outros motivos bem mais significativos do que a segunda-feira para não estar bem.

Precisamos ver a vida como um presente, os dias são fatias desse presente, e precisam ser vividos plenamente.

Ódio nunca! Acorde dizendo: “Segundou, graças a Deus!”

Por Carlinhos Marques

