SOBRIEDADE JÁ

PREFIRA TER PAZ DO QUE TER RAZÃO

Deixa te dar uma dica: tente se desligar da incomoda sensação de ter razão, isso vai acabar moldando sua personalidade de acordo com a opinião dos outros, e gastando muita sua energia, criando argumentos pra se justificar.

Aliás a palavra justificar vem do latim justificare que quer dizer: tornar justo, e é um esforço quase inútil nosso, querer fazer com que o outro seja justo.

Aí se você insiste em insistir, se instala o conflito, e sinceramente, eu prefiro uma paz injusta do que uma guerra justa.

Então, ao invés de declarar como inimigo aquele que não concorda com você, faça dele um aliado.

Como?

Veja essa pessoa, como alguém que te dá a oportunidade de exercer paciência, a oportunidade de você praticar da tolerância.

RIR OU SORRIR…

Dizem que quem ri por último ri melhor…

Sinceramente não sei se existe um jeito de rir melhor, talvez a maneira de se rir melhor, seja sorrindo.

Aparentemente são sinônimos, mas vejo mais sobriedade, mais paz em quem está sorrindo do que em quem está rindo.

Rir é algo mais descomprometido, mais com uma reação a algo engraçado, cômico.

Agora o sorrir, não, ele me parece mais sóbrio, mais de dentro, mais sincero.

O sorriso diferente do riso, pensa mais pra acontecer, e consegue passar compromisso, consegue selar amizades, a troca de sorrisos pode unir pessoas, já a troca de risos pode ser só uma superficialidade sua, para tentar ser aceito.

SE VOCÊ PUDESSE LIGAR PARA SEU PASSADO…

Se você pudesse fazer uma ligação agora, pra você mesmo, em um determinado momento do seu passado, pra quando ligaria? E o que você diria?

É natural a gente quando criança, adolescente, ter uma ansiedade enorme pra crescer, criar nossa independência.

Acontece que, quando chega esse futuro, a gente normalmente se decepciona, talvez até por ter criado expectativas fora da realidade.

Tá! Ligar hoje para o seu passado, e te contar isso, é impossível, mas a gente pode hoje, criar um futuro onde, caso isso for possível daqui alguns anos a sua ligação para o passado, seja o você de amanhã agradecendo o você de hoje.

SOFRER POR AMAR

Tenho a impressão que choquei algumas pessoas com essa afirmação: “Vocês têm duas opções, sofrer por amar, e sofrer por não amar.”

Claro que aqui, se trata do amar no verdadeiro sentido, amor como decisão, o dar-se, sem esperar nada em troca.

Então pode parecer uma encruzilhada, mas faz todo sentido.

Definitivamente a pessoa que não ama, sofre demais, mas a pessoa que ama também sofre.

Sofre suas renuncias, incompreensões, até a infidelidade.

Então já que temos que decidir entre dois sofrimentos, entre dois pesos, lembre-se, um quilo de ouro e um quilo de fezes, é o mesmo peso, mas qual você carregaria?

Porque você vai escolher sofrer?

Por amar ou por não amar?

VERDADE E CONVICÇÃO

Temos dificuldade em separa verdade e consenso.

A verdade é absoluta, sólida, imutável. Enquanto o consenso é simplesmente a convicção de uma maioria.

Então fica claro, que uma mentira repetida por muitas vezes pode se tomar uma convicção coletiva, mas nunca uma verdade, e aí propagandas, discursos políticos, criam convicções que podem nos fazer confundir com verdades.

E as fontes hoje são diversas, mas a cabeça no travesseiro, e aquela conversa sincera da gente com a gente mesmo, revela muito mais verdades do que qualquer “postzinho” ou frase com efeito desses influenciadores, que na grande maioria são muito mais informadores de convicções do que reveladores da verdade.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações:

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai