SOBRIEDADE JÁ

DEUS, MERECER E PRECISAR

Confesso pra vocês que me incomoda, a postura e os argumentos de um ateu.

Aliás, penso que dificilmente um ateu se mantem ateu, na eminência de morte. Esse é um momento extremo de sinceridade da gente com a gente.

Mas, pelo menos dois outros perfis de pessoas, também não procuram a Deus, mesmo acreditando em Deus.

São os que pensam que não precisam, e os que pensam que não merecem.

De verdade, esses dois tipos de pessoas não existem.

Todos precisam, mesmo uns achando que não… e merecer? Nossa forma humana de ver, pode nos excluir, e excluir os outros, achando que não merecem.

Negativo, como disse São João: “Deus é amor, e no amor não existe uma condicional, nem um merecimento, é só amor.”

PESSOAS E LIVROS: LEIAM TUDO, NÃO SÓ A CAPA

Nesses anos todos de convivência com os acolhidos da comunidade, ouvi histórias que vocês não imaginam. Desde abuso do pai, pai que assassinou a mãe em frente dos filhos, mãe que o abandonou recém-nascido, até quem por medo do pai fugiu de casa e foi morar com índios.

Me ensinou a fazer uma leitura mais ampla do ser humano, digo leitura porque o ser humano deve ser sim lido, como um todo, como um livro, se você olhar só a capa, ler a contra capa, ler só o título, vai ignorar todo conteúdo, vai perder páginas internas interessantes e essenciais.

Muito difícil acusar, muitos colhem frutos que não plantaram, de um passado que não dá para apagar, mas podemos ajudar a escrever um final que pode mudar toda história, esse é nosso desafio.

O BOI RECONHECE O SEU DONO

Aqui na comunidade a gente tem vários animais, e é impressionante como eles conhecem quem os trata. Aliás, não é só aqui, lembro meu pai lá no sitio, chegava perto do curral chamava o gado e eles vinham.

É a percepção de quem os sustenta, a confiança que aquele irá lhe suprir.

É uma lição pra nós humanos, com certeza passamos dias, muitos a vida inteira, sem essa percepção que quem o provê, desde o ar que respiramos, a água do dia a dia, coisas simples, mas essencial.

Infelizmente a gratidão tem memória curta.

Mas gratidão é a primeira prestação a ser paga das nossas dívidas.

E foi o profeta Isaias disse a mais de 700 a.c.: “O boi conhece seu dono, o cão também reconhece quem lhe dá de comer, mas o homem não reconhece o seu Deus.”

TERRA SANTA, VENTRE SANTO

Vocês que acompanham a gente, sabe que o Novo Sinai vai fazer uma peregrinação para Terra Santa. Vamos conhecer os lugares onde deu início toda a história cristã.

Só estou falando dessa viagem, pra associar o nome Terra Santa, a devoção que nós católicos temos com Maria Santíssima.

Sei que muitos irmãos protestantes que me acompanham talvez se incomodam quando digo, Santíssima para Maria, mas a lógica é simples, se dizemos que a terra onde Jesus pisou é a Terra Santa, imagina o ventre que Jesus foi gerado.

Não poderia ser nada menos que santo, um lugar santo para abrigar e gerar o santo dos santos.

Enquanto a velha Eva ouviu do demônio: “Coma o fruto proibido.” Maria, a nova Eva ouviu do anjo bendito: “É o fruto do teu ventre.” Santo é o fruto que só poderia habitar em um lugar também santo.

VER A PRESENÇA OU SENTIR A AUSÊNCIA

É comum a gente elogiar uma comida bem feita né?

Seja num restaurante, seja na casa da gente, ou quando somos visita.

Acontece que sempre dizemos: “Nossa como essa comida está boa.” Mas nunca dizemos por exemplo: “Nossa como o sal que você usou nessa comida é bom.” Ninguém reconhece o sal quando ele está presente, agora experimente fazer uma comida sem sal, todos irão reclamar a falta.

E deve ser um exemplo para nós, precisamos ser como o sal, não há necessidade que percebam nossa presença, mas que notem nossa ausência. E Jesus confirmou isso nos exortando a sermos o sal da terra, a dar sabor, mas também disse que uma mão não precisa saber o que a outra faz, é o dar sabor com discrição, e a discrição é para a alma como o pudor tem para o corpo.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai