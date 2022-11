SOBRIEDADE JÁ

AME E FAÇA TUDO O QUE QUISERES

Uma frase de Santo Agostinho mostra como deve ser nossa postura, é a definição clara de certo e de errado, ele disse assim: “Ame, e faça tudo que quiseres.”

Pois é, e tudo… é tudo! E você que imagine aí onde vai o seu tudo.

O que ele está sugerindo, é colocar o filtro do amor antes de qualquer atitude.

E é bem isso, alguém que ama rouba? Não.

Quem ama mata? Quem ama trai? Não.

O juízo de valor não é o que fazemos, mas o motivo que nos leva a fazer.

Isso determina se é bondade ou se é malícia.

Por isso, penso que no tal do juízo final, Deus não vai te perguntar sobre suas atitudes boas, nem te cobrar sobre as ruins, simplesmente vai te perguntar quanto de amor você colocou naquilo que fez.

CÃO BRAVO E CÃO MANSO

Não percebemos o quanto alimentamos situações que poderiam ser passageiras, e que a gente insiste em cultivar.

Me chamou atenção, um professor que perguntou pra um grupo de estudantes: “Se vocês têm dois cães, um muito bravo e o outro manso, qual dos dois vai ficar mais perto de vocês?”

Responderam: “O cão manso.”

Foi aí que ele deu a resposta: “O que vai estar sempre mais perto de você, é o cão que você alimentar.”

Verdade! Tanto o cão como as circunstâncias, dependem muito do alimento que a gente dá.

O tanto que vamos nutrir os momentos bons e os ruins, nossa coragem ou nossos medos.

Então vai! Alimenta a tua fé.

Tenho certeza que teu medo, além de não ficar perto de você, vai morrer de fome.

ENSINAR E EDUCAR

Num momento de informações rápidas, temos uma crise notória de caráter, de índole das pessoas, onde principalmente as novas gerações, sabem demais.

Mas saber não é o suficiente para ser educado.

Se faz uma confusão sobre a diferença entre educar e ensinar.

Ficam a escola e os pais, transferindo um para o outro essa responsabilidade.

Veja, para se ensinar, precisar saber, sabendo você transfere seu conhecimento.

Agora… o educar vai além, educar é preparar o indivíduo para um desenvolvimento amplo.

Ensinar a pensar, a discernir, é um processo de convencimento do benefício da regra.

Aliás uma afirmação do Piaget diz isso: “Convence alguém do benefício da regra, que você não precisará obrigá-lo a cumprir nenhuma regra.”

Resumindo, para ensinar você precisa saber, para educar você precisa convencer, e só se convence, sendo.

O QUE É PECADO?

Se você pudesse resumir pecado em uma palavra qual seria?

Hã??? Talvez teria mais que uma né? Mas pra mim seria: egoísmo.

O egoísmo foge completamente da ideia de amor ao próximo, e não tem nada a ver com amor próprio também, pode ter até ser uma paixão própria, capaz de fechar os olhos a sua maneira de agir, abrir demasiadamente para forma como os outros estão agindo.

O egoísta dificilmente peca por ações, o egoísta peca pela falta de empatia, por pensar somente em si próprio, por se colocar como centro do mundo, se fecha e no seu isolamento se torna alguém incompleto.

Sinceramente, o egoísmo é o maior atestado de incompetência do homem em ser homem, pois criado a imagem e semelhança divina, seu instinto deveria ser simplesmente… amar.

MOMENTO E RAZÃO

Somos donos em protelar decisões, a gente vai adiando principalmente as coisas mais difíceis.

É o regime, é o deixar de fumar, é a academia, inventamos uma data que não existe, o tal de “um dia”, um dia eu paro, um dia começo.

Eu conheço, segunda, terça, domingo, dia um, dia 30, mas um dia, não existe.

Existem, são duas situações básicas para que as coisas aconteçam: a razão e o momento.

Muitas vezes temos a razão, a lógica, a motivação pra fazer, mas não é o momento, não vai dar certo.

Em outras vezes temos o momento, a oportunidade, o “time”, mas não estamos convencidos pela razão, e não fazemos.

Então, preste muita atenção no momento, porque você poderá ter muitas vezes a mesma razão pra fazer, mas nunca terá o mesmo momento.

