Sobrecarga em transformador assusta moradores do Jardim Universitário 

Moradores do bairro Jardim Universitário, em Votuporanga/SP, tiveram uma surpresa assustadora na noite da última segunda-feira (25.set), uma sobrecarga causou a queima de um transformador, afetando o fornecimento de energia elétrica.

Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros para controlar o fogo e da Neoenergia Elektro para substituir o transformador e regularizar a distribuição, moradores relataram ter ficado até por volta das 3h, sem energia. Episódio também afetou o fornecimento de internet no bairro, já que cabos de fibra passam pelos postes. Ninguém se feriu.

Em nota, a Neoenergia Elektro salientou que “As altas temperaturas registradas na região oeste do estado de São Paulo, e o consequente aumento no consumo de energia elétrica, provocado pelo grande número de ar-condicionados e ventiladores utilizados ao mesmo tempo, têm exigido mais dos transformadores da rede elétrica, que estão atuando em condições atípicas. Somente nos últimos cinco dias, foram substituídos seis transformadores no município de Votuporanga, quantidade seis vezes maior de transformadores substituídos durante todo o mês de setembro de 2022. A Neoenergia Elektro monitora seus equipamentos para que este aumento não interfira na qualidade do fornecimento de energia.”