Sobe para 30 número de focos de gripe aviária em animais silvestres no Brasil

Espírito Santo proibiu turistas em ilhas de Vitória após surto no estado; saiba mais sobre a doença.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) informou que subiu de 25 para 30 o número de novos focos do gripe aviária do subtipo H5N1 no Brasil. Monitoramento foi divulgado nesta quinta-feira (8.jun) pelo órgão. O Governo Federal liberou crédito extraordinário de R$ 200 milhões para que o MAPA enfrente a patologia no país.

Desse total, 20 estão concentrados apenas no estado do Espirito Santo. Por essa razão, o governo estadual proibiu, por tempo indeterminado, o acesso ao Arquipélago das Três Ilhas e às demais ilhas da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, que ficam nos municípios de Guarapari e Vila Velha, região metropolitana de Vitória.

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia também estão entre os estados com focos confirmados.

SOBRE A DOENÇA

Altamente contagiosa, a influenza aviária é uma doença viral que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. Alguns dos sinais clínicos, tais como andar cambaleante, torcicolo, dificuldade respiratória e diarreia.

Apesar de não ser facilmente transmissível para humanos, o aumento de casos recentemente deixou as autoridades sanitárias do mundo todo em alerta. No Brasil, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra a patologia.

*Com informações do SBT News