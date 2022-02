Sobe para 28 o número de mortos pelas chuvas no estado de SP; corpos de gêmeos desaparecidos são localizados pelos bombeiros

Ainda há sete pessoas desaparecidas no município e uma em Jaú, no interior de São Paulo.

Franco da Rocha é uma das cidades mais afetadas pela chuva no estado. Na terça-feira (1) as buscas chegaram a ser interrompidas pela chuva, mas os bombeiros voltaram a trabalhar madrugada adentro. Ao todo, 120 pessoas tentam encontrar os desaparecidos e os militares contam com a ajuda de voluntários.

Com os corpos localizados na madrugada, o número de óbitos em Franco da Rocha chega a 11 pessoas e o de desaparecidos passou para sete. Seis pessoas foram resgatadas com vida no local, segundo os bombeiros

Vítimas

Segundo informações preliminares da equipe de saúde do município, entre as vítimas estão seis homens, duas mulheres, uma criança e dois adolescentes.

São eles Diego dos Santos; Cleber Bonfim, de 37 anos; Anderson da Costa, 26 anos; Amanda Sales, 25 anos; e Vinicius, 13 anos; José Ailton Vitor Silva, 30 anos, a esposa Adriana da Silva Santos, 33 anos e o filho do casal, Oziel Vitor, 2 anos, além de Lucas e Letícia dos Santos Sampaio, de 16 anos, e José Bonfim Filho, 82 anos.

A Prefeitura de Franco da Rocha informou que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e as equipes de Saúde seguem atuando nas buscas de desaparecidos.