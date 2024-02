Sob olhares de Neymar, Santos vence clássico na Vila e afunda Corinthians 

Com gol de João Schmidt, Peixe bate o rival, que chega à quinta derrota seguida e não consegue sair da zona de rebaixamento.

Deu Santos no clássico alvinegro desta quarta-feira. Na Vila Belmiro, sob os olhares de Neymar, o Peixe venceu por 1 a 0 o Corinthians, que chegou à quinta derrota seguida e segue na zona de rebaixamento do Paulistão. O gol foi marcado por João Schmidt, de cabeça, no primeiro tempo.

Com a bola rolando

Sob os olhares de Neymar que acompanhou o clássico em um camarote na Vila Belmiro, o Santos foi superior nos primeiros 48 minutos e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem até superior à de 1 a 0. Os donos da casa tiveram mais posse de bola (54% x 46%) e também mais finalizações (7 a 2). Porém, o primeiro lance de perigo foi dos visitantes. Aos 3 minutos, Maycon foi acionado dentro da área e acabou atingido por chute de João Schmidt, em disputa de bola. A arbitragem mandou o jogo seguir, para revolta dos corintianos. O Peixe tinha espaço para trocar passes e envolver a marcação adversária. O gol parecia questão de tempo e veio aos 22, após cobrança de escanteio na medida para João Schmidt cabecear para as redes. Guilherme e Willian também criaram chances de perigo, mas não conseguiram ampliar o marcador.

O Timão melhorou na segunda etapa e conseguiu ficar mais com a bola. Ainda assim, a equipe comandada pelo interino Thiago Kosloski seguiu com dificuldades para criar. O Santos diminuiu o ritmo, mas teve boa chance para marcar o segundo aos 26 minutos, quando Aderlan fez cruzamento fechado, encobriu Cássio e acertou o travessão. Em busca do empate, o Corinthians promoveu a entrada de alguns ex-titulares, como Yuri Alberto, Rojas e Fausto Vera. Já nos minutos finais, os visitantes criaram chances de perigo com Rodrigo Garro a Rojas, mas não conseguiram evitar a quinta derrota em seis partidas em 2024.

Próximo compromisso

O Santos volta a campo no domingo, quando visita o Mirassol, às 18h.