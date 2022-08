Sob chuva, Ato Cívico reúne autoridades e marca 85º aniversário de Votuporanga 

Tradicional evento com hasteamento das bandeiras contou com participação do Tiro de Guerra e Banda Zequinha de Abreu.

O tradicional Ato Cívico de 8 Agosto, cerimônia que marca o aniversário de Votuporanga/SP, foi conduzido pouco depois das 9h, pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e seu vice, Cabo Valter (MDB), e contou com a participação de secretários municipais, o vereador Jura (PSB), representando o Poder Legislativo, assim como demais vereadores e o deputado federal General Peternelli (União Brasil), o tenente Ricardo Camilo, representando a Polícia Militar, o Tiro de Guerra, sob comando do subtenente Santana; e todos ao som da Banda Zequinha de Abreu.

Contudo, uma convidada inesperada, a chuva, chegou ainda pela madrugada, após aproximadamente dois meses de ausência na terra das brisas suaves, porém, se tornou assunto na solenidade e até alterou o rito, fazendo com que as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Votuporanga fossem, excepcionalmente, hasteadas pelos atiradores do Tiro de Guerra, já que chovia no momento.

Ao final do evento, Jura falou ao Diário de Votuporanga sobre a solenidade. “E aqui comemoramos os 85 anos de Votuporanga, cidade das brisas suaves, construída pelo povo. Pelos trabalhadores, empresários, prefeito, vereadores, pela imprensa, enfim, estamos no marco zero de Votuporanga comemorando esses 85 anos da nossa cidade em um evento maravilhoso, e com chuva, para baixar essa poeira, um refresco, melhorando assim a qualidade do ar.”

Em seguida, Jorge Seba, falou com a reportagem e o assunto inicial à chuva. “É sinal de benção e prosperidade, graças a Deus. Bom dia a todos os votuporanguenses, mesmo aqueles não são nascidos aqui, mas que tem em seu coração a honra de estar presente nessa terra abençoada. São 85 anos de progresso. Me sinto muito feliz e grato a Deus, pois essa é uma cidade diferente e tenho muito orgulho de ser votuporanguense.”

O vice-prefeito, Cabo Valter, também comentou a solenidade. “Dizer que celebrar esses 85 anos e passar pela história nesses 85 anos, eu que faço parte do governo municipal, independente do cargo, desde lá, da eleição do deputado Carlão a prefeito em 2000, 2001, e desde então, venho trabalhando nessa construção, nessa história de crescimento. É muito gratificante.”