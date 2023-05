Skate: nova pista é instalada no bairro Monte Verde 

Espaço na Avenida José Campos Lário terá dispositivos de manobras para os adeptos da modalidade.

Moradores da região Oeste de Votuporanga/SP, em breve terão novos espaços de práticas de esporte para os momentos de lazer. A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está finalizando a instalação de uma nova pista de skate na Avenida José Campos Lário.

O espaço terá dispositivos de manobras para os adeptos da modalidade. A pista foi uma conquista dos vereadores Djalma e Jezebel, junto ao Governo do Estado, no valor de R$ 198 mil. A contrapartida da Prefeitura foi a execução da base de concreto para receber a pista.

Areninha Esportiva

Outra conquista para o bairro foi a instalação de uma Areninha Esportiva que também está em fase final de execução. A melhoria foi igualmente conquistada pelos vereadores Djalma e Jezebel, junto ao Governo do Estado de São Paulo. Atualmente, a Prefeitura executa obras de melhoria de drenagem no entorno e, na sequência, a empresa responsável pela instalação da Areninha finalizará os trabalhos. As Areninhas são compostas por campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada.

No ano passado, outras cinco Arenas Esportivas foram instaladas em Votuporanga, nos bairros Estação, Jardim Residencial Belas Águas, São Cosme, Pacaembu e Simonsen. Todas estas contaram com recursos do Governo do Estado, conquistados por intermédio do deputado Carlão Pignatari.