Sistema de Ensino UNIFEV doa material didático para Associação Beneficente Irmão Mariano Dias

Foram entregues 45 kits que serão utilizados por crianças de 2 e 3 anos de idade; solenidade foi realizada no Auditório do Campus Centro.

A UNIFEV, por meio do Sistema de Ensino UNIFEV (SEU), doou na manhã desta quinta-feira (24.fev), 45 kits com material didático destinados a crianças de 2 e 3 anos de idade, que frequentam o Centro Educacional da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias.

A solenidade foi realizada no Auditório do Campus Centro e contou com a presença do Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; da coordenadora do SEU, Profa. Dra. Nínive Daniela Guimarães Pignatari; além do presidente e da coordenadora pedagógica da entidade, Waldenir Aparecido Cuin e Vânia Dias Fukuyama, respectivamente.