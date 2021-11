SIPAT 2021 começou nesta segunda-feira com conteúdos transmitidos pelo Youtube e Spotify da Prefeitura 

Nos dias 29 e 30 de novembro, serão exibidos vídeos e nos dias 1 e 2 de dezembro os assuntos serão em formato de áudio com bate-papo entre especialistas.

Começou nesta segunda-feira (29/11), a 17ª Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). Os conteúdos serão todos transmitidos pelo Youtube e pelo Spotify da Prefeitura de Votuporanga. O tema do evento este ano é “Tudo começa em mim”.

Nos dias 29 e 30 de novembro, serão exibidos vídeos gravados com profissionais que abordarão diversos temas. E nos dias 1 e 2 de dezembro os assuntos serão em formato de áudio com bate-papo entre especialistas em temas como segurança do trabalho.

A SIPAT 2021 é realizada pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com diversas instituições da cidade como: AIRVO (Associação Industrial da Região de Votuporanga) / SINDMOB, Pollus Móveis e Saev Ambiental.