SIPAT 2020 teve início nesta segunda-feira de forma online

A 16ª Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) será realizada de forma online. O tema do evento esse ano é “Se cuidar, para cuidar bem”, e começou a ser realizado a partir desta segunda-feira (30/11) e se estende até 4 de dezembro. A programação poderá ser acompanhada pelo canal da Unifev no Youtube (youtube.com/UnifevVotu), todos os dias, a partir das 19h.

A participação diária de servidores será computada através de sistema de identificação dos usuários e será gerado certificado que poderá ser usado na avaliação de desempenho.

O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com diversas instituições da cidade como: AIRVO (Associação Industrial da Região de Votuporanga), Colchões Sensor, Saev Ambiental, Pollus Móveis, Modalle 22, Artes Sofás, Global Embalagens, Malvas, Móveis Luapa, Jowanel, Sofatec, Santa Cruz Supermercados, MedSeg, entre outros.

Programação:

Nesta terça-feira (1/12), o bate-papo abordará qualidade de vida, saúde física e exercícios com os professores da Unifev, Anderson Bençal, Valter Brighetti e Fernanda Blanco.

Na quarta-feira (2/12), a conversa será com as especialistas Dra. Patrícia de Souza Silveira Beluco e assistente social do SAE, Patrícia Alves da Silva, para falar sobre prevenção das ISTs e sequelas da Covid-19.

Na quinta-feira (3/12), o bate-papo abordará sobre isolamento e saúde mental com as psicólogas Raquel Martins Sartori, Joseane Zacarin Pereira e Thaís Cristine de Almeida.

No dia 4 de dezembro, último dia de evento, será realizada palestra com a Coach Carmen Dela Cruz; Concurso de Paródias e, para finalizar, apresentação do grupo musical Nossa Teoria, transmitido pelo canal da Prefeitura no Youtube (youtube.com/ prefvotuporanga).