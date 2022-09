SINFOR/SBT mostram intenções de voto para o governo de SP em Votuporanga e região

Rodrigo Garcia lidera intenção de voto em Votuporanga, seguido por Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad; veja todos os números.

Faltando quatro dias para as eleições, pesquisas da SINFOR Consultoria e Pesquisa, contratadas pelo portal SBT Interior, mostram que o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), lidera as intenções de voto para o governo paulista em sete das 15 cidades mais importantes das regiões oeste e noroeste paulista.

Os levantamentos foram feitos em 15 cidades: Adamantina, Andradina, Araçatuba, Barretos, Bastos, Birigui, Catanduva, Fernandópolis, Lins, Jales, Olímpia, Presidente Prudente, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto e Votuporanga.

Em Votuporanga, Rodrigo Garcia está no topo da disputa e tem 26,8% das intenções de voto, seguido de Tarcísio de Freitas, com 25,3%. Fernando Haddad aparece na terceira colocação com 16,5%.

Em duas das três principais cidades da região, Araçatuba e São José do Rio Preto, o tucano também lidera a disputa. Em Rio Preto, o governador aparece com 34%, à frente de Tarcísio, que tem 25,1%. Já em Araçatuba, Garcia tem 25,8% das intenções de voto, seguido de Tarcísio, com 24,8%. Em Presidente Prudente, Tarcísio tem 28,7% das intenções de voto, Fernando Haddad tem 21,7% e Garcia com 15,3%.

Na reta final da campanha, Garcia e Tarcísio têm partido para o ataque, afirmando que cada um é a melhor opção para disputar o segundo turno com Fernando Haddad, do PT, que lidera as pesquisas estaduais.

Os pesquisadores da SINFOR ouviram entre 400 e 900 pessoas em cada cidade, dependendo do tamanho do colégio eleitoral de cada uma delas. Em Presidente Prudente, foram ouvidas 600 pessoas, em Rio Preto 900 e, em Araçatuba, 500 eleitores.

Registros das pesquisas no TSE: Adamantina (SP-05668/2022), Andradina (SP-02047/2022), Araçatuba (SP-00742/2022), Bastos (SP-00163/2022), Barretos (SP-06169/2022), Birigui (SP-00202/2022), Catanduva (SP-00942/2022), Fernandópolis (SP-05441/2022), Jales (SP-02952/2022), Lins (SP-03636/2022), Olímpia (SP-07884/2022), Presidente Prudente (SP-03832/2022), Santa Fé do Sul (SP-01520/2022), São José do Rio Preto (SP-00959/2022) e Votuporanga (SP-08586/2022).