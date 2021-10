Sindicato e lideranças municipais discutem suposta desativação de usina em Pontes Gestal 

Encontro reuniu os prefeitos dos municípios de Américo de Campos/SP, Cardoso/SP, Pontes Gestal/SP e Riolândia/SP, além de vereadores e representantes sindicais. Empresa não se manifestou sobre o assunto.

Em ação promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Pontes Gestal – Stiapg, intermediada pelo presidente – Edivaldo Pereira, em conjunto com representantes dos poderes Executivo e Legislativo, dos municípios de Américo de Campos/SP, Cardoso/SP, Pontes Gestal/SP e Riolândia/SP, discutiram os rumores de encerramento das atividades operacionais da unidade BP-Bunge Usina Guariroba.

Encontro ocorre diante da crescente especulação, em razão do número total de empregados que seriam afetados caso tais rumores se confirmem podendo ocasionar um grande efeito negativo para toda a economia da região, pela massiva perda de postos de trabalho diretos e indiretos. Tendo em vista que recentemente houve a desativação da Fazenda Guariroba, conhecida como “Fazenda dos Ingleses” no munícipio de Pontes Gestal, causando impacto imediato econômico e social para o município e entorno.

A reunião resultou na elaboração de um documento técnico subscrito por Esmeraldo Cristiano Carolino – Prefeito de Pontes Gestal, Jair Cesar Nates “Tucura” – Prefeito de Cardoso; Célio Aparecido dos Reis – Vereador em Cardoso, Mário Cazu Fidioca – Vice-Prefeito de Riolândia, Humberto Franco Guimarães – Procurador do Município de Riolândia, Osvaldo Antônio de Caires – Presidente da Câmara Municipal de Américo de Campos e Mailton Luiz Batista de Carvalho Morais – vereador em Américo de Campos, além de organizador do evento e Presidente do Stiapg Edivaldo Pereira, com a assessoria do advogado Tiago Vieira Caproni, em que será protocolizado pelo Sindicato junto à diretoria executiva da empresa solicitação de reunião para a devida elucidação dos rumores até então disseminados.

Uma vez elucidada tal situação, o Sindicato indicou que permanecerá diligente em manter a classe trabalhadora e demais interessados atualizados sobre o avançar dos acontecimentos.

A reportagem do Diário procurou por telefone a unidade BP-Bunge Usina Guariroba nesta quinta-feira (30), contudo, não conseguiu maiores informações sobre o assunto.