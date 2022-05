Sindicato dos Servidores Municipais inaugura área de lazer neste sábado 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga/SP inaugura às 9h, neste sábado (7.mai), uma área de lazer que oferecerá aos associados mais comodidade e conforto. Espaço contará com área de churrasco, quadra de areia para beach tennis, vôlei, campo de futebol e outras melhorias.

Solenidade começa às 9h. Entidade com 30 anos em Votuporanga/SP, tem sede na Rua Venezuela, 3777, no bairro Vila América.

No planejamento futuro do sindicato, é de que até o final do ano, realizem a instalação também de uma piscina e um playground para oferecer ainda mais conforto aos associados.

A entidade convida servidores públicos municipais e autoridades públicas para que prestigiem a entrega da inauguração do novo espaço.