Sindicato dos Servidores Municipais de Votuporanga inaugura área de lazer 

Espaço agrega área de churrasco, campo de futebol e quadra de areia. Entidade fica na Rua Venezuela, 3777; mais informações no (17) 3422-1255.

No último sábado (7.mai) o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga/SP inaugurou um novo espaço na entidade, destinado exclusivamente ao lazer dos associados. Um café da manhã foi oferecido aos convidados, dentre eles o prefeito Jorge Seba, secretários municipais, o vereador Jura que representou a Câmara Municipal no ato, imprensa, associados e diretoria do sindicato, anfitrionados pelo presidente Thiago Rogeri da Silva.

Evento foi prestigiado pelo ex-presidente do sindicato, Inácio Pereira; além da presença de Sara Falchi, presidente do sindicato de Álvares Florence/SP, Jesus Buzzo, presidente do sindicato de Olímpia/SP e Meiri Marzochi, presidente do sindicato de Tanabi/SP.

Construído com recursos próprios, fruto das mensalidades dos associados, o complexo conta com ampla área de churrasco, quadra de areia para esportes como beach tennis e vôlei, além de um campo de futebol.

Em sua fala, Rogeri explicou os desafios enfrentados na construção, exatamente no período da pandemia, porém, destacou com emoção a importância da conquista para a categoria.

Ao Diário, o gestor detalhou. “É um sentimento de muita alegria para a gente, em poder está entregando essa área de lazer para os servidores. Eu gostaria muito de que tivessem mais servidores aqui hoje, mas é muito gostoso entregar celebrar a entrega desse projeto que foi sonhado e muito bem pensado para atender o servidor. A gente espera que o servidor se sinta contemplado mesmo; e não só entender que isso daqui é um benefício para o servidor, a gente precisa que o servidor público se sinta na obrigação de fazer parte disso, para dar mais força ao nosso movimento. Porque nosso movimento não é só oferecer lazer ou benefício, é um movimento de luta, a gente precisa conquistar muita coisa, sempre estar em diálogo para conquistar melhorias para os servidores, então, casando as melhorias que a gente consegue, na parte financeira mesmo do servidor, a gente quer oferecer momentos de lazer, de descontração, e benfeitorias para que eles se sintam realmente contemplados”.

Segundo o sindicato, ainda no que se refere a lazer, a estrutura deve contar com novas aquisições em breve, já que que até o final do ano, devem ser instaladas uma piscina e um playground.

A entidade com mais de 30 anos de existência, tem sede na Rua Venezuela, 3777, no bairro Vila América, próximo a Câmara Municipal. A entidade ressalta que a filiação da classe trabalhadora do setor público municipal é a mais eficaz forma de fortalecimento da categoria. Para mais informações ligue no (17) 3422-1255.