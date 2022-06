Sincomércio promove palestra sobre tecnologia e vendas nesta terça-feira 

Evento que traz o consultor empresarial Douglas Marangoni é realizado em parceria com o Sebrae e Senac; acontece a partir das 19h, no auditório do Parque da Cultura.

Atento ao crescimento da utilização da tecnologia digital, nas relações comerciais entre empresas e entre empresas e consumidores o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga), em parceria com o Sebrae e Senac, promove nesta terça-feira (28.jun), a palestra presencial “Como a tecnologia vai mudar as nossas empresas – Como superar as dificuldades nas vendas”, com o consultor empresarial Douglas Marangoni.