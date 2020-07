Sincomércio ameaça ir a Justiça contra fechamento de estabelecimentos no próximo domingo

Na manhã desta quarta-feira, dia 22, a Câmara Municipal de Votuporanga recebeu representantes de donos de bares, restaurantes e lanchonetes que foram reclamar sobre o prejuízo financeiro que eles terão no próximo domingo, quando foi decretado o Lockdown, em decreto imposto pelo prefeito João Dado.

A reunião contou com a participação do vereador Rodrigo Beleza (DEM), e com as presenças do presidente da Câmara Municipal – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, Marcelo Coienca – vereador e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, João Herrera Martins.

Os donos de restaurantes pediram o apoio dos vereadores para que interceda junto ao prefeito João Dado e tente reverter o novo decreto que prevê o fechamento geral de Votuporanga no próximo domingo.

Por sua vez, o presidente do Sincomércio anunciou que vai impetrar com um Mandado de Segurança na Justiça de Votuporanga já na tarde desta quarta-feira, para derrubar o Decreto do Executivo. “

A comerciante Fernanda Butarelo – que representou os comerciantes, clamou para que o Executivo reveja essa decisão, pois o domingo é o único dia de movimento que os estabelecimentos estão tendo nesse período de pandemia.

Com o fechamento os restaurantes que atendiam apenas por delivery param suas atividades por completo.