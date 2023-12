Simonsen: Mehde Meidão destaca reivindicação atendida e abertura de licitação para iluminação do trevo 

Segundo o vereador, foi aberto o processo de licitação para contratação de empresa que fará o serviço de iluminação no trevo do Distrito, melhoria que irá colaborar com a segurança e melhor fluidez do trânsito.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) utilizou parte de seu tempo de fala na última segunda-feira (11.dez) para destacar e comemorar uma grande conquista para os moradores do distrito de Simonsen e a todos os trabalhadores de indústrias daquela região que utilizam o trevo com a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) como via de acesso diariamente.

Segundo o parlamentar, foi aberto o processo de licitação para contratação de empresa que fará o serviço de iluminação no trevo do Distrito, melhoria que irá colaborar com a segurança e melhor fluidez do trânsito.

A iluminação do trevo é uma reivindicação antiga de Meidão, bem como um foi um desejo não realizado em vida pelo saudoso vereador Valentim Elcio Curti, de Simonsen, falecido de maneira repentina no exercício do seu mandato em 2017. “É uma grande conquista que beneficiará diretamente toda a população de Simonsen e quem trabalha nas indústrias daquela região. O prefeito Jorge Seba autorizou a abertura de licitação que contratará a empresa responsável pelo trabalho. Essa iluminação será uma melhoria muito importante com a marca do nosso trabalho e do saudoso Curti, eternamente lembrado por Simonsen e por toda Votuporanga”, destacou Mehde Meidão.