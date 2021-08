Silvio Santos é internado com Covid-19: “Clinicamente bem”

Apresentador de 90 anos foi diagnosticado com o novo coronavírus e está sob cuidados médicos no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Patricia Abravanel confirmou nesta sexta-feira (13) que Silvio Santos foi diagnosticado com Covid-19 e está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Apesar dos rumores, a filha do apresentador garante que ele está “clinicamente bem” e que a internação é apenas por precaução e maiores cuidados.

“Olá, pessoal. Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo pra Covid e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Logo, logo mandaremos mais boas notícias. Obigada pelo carinho de sempre”, escreveu a apresentadora em um post nos Stories.

Silvia Abravanel também usou a rede social para dividir a notícia e tranquilizar os fãs e amigos: “Nosso pai está superbem, graças a Deus. Ele testou positivo para Covid. Os exames dele estão bons e ele decidiu ficar no hospital para fazer acompanhamentos diários exigidos pelos médicos por conta da idade dele. Ele está bem. Já brincando com a turma toda do hospital e descontraindo o ambiente.”

Ao que tudo indica, o apresentador e dono do SBT teria sido infectado durante a gravação de seu programa de TV. De acordo com o Extra, no último sábado (07), uma pessoa da equipe testou positivo. Em seguida, o estúdio de filmagem precisou ser esvaziado e as gravações foram suspensas por um período. Na quinta-feira (12), Datena já havia comunicado ao vivo que Silvio estaria a caminho do hospital, mas as informações oficiais diziam apenas que “ele passa bem”.