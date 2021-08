Silvio Santos deixa hospital após diagnóstico de Covid-19

Apresentador foi hospitalizado ontem para exames.

O dono do SBT e apresentador Silvio Santos deixou o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após ter sido hospitalizado com um quadro de Covid-19. A assessoria de imprensa do SBT informou que, depois de ter passado por uma série de exames, o empresário deixou o hospital. “Ele está bem e vai manter o isolamento em local não revelado”, diz a nota da emissora.

Ontem (13), Patricia Abravanel, uma de suas filhas, divulgou a internação em postagem na rede social. “Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, diz a mensagem divulgada no Instagram de Patricia.

*Informações/AgênciaBrasil