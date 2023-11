Sílvio César Ferreira Dionisio falece aos 54 anos

Faleceu neste domingo, às 11h, na Santa Casa de Votuporanga, aos 54 anos, o Sr. Sílvio César Ferreira Dionísio. Ele deixa a mãe Elza Peroni Ferreira e o pai Manoel Ferreira Dionísio (in memoriam), os irmãos Fernando Ferreira Dionísio, Bernadete Ferreira Dionísio Bergamo e Manoel Ferreira Dionísio Júnior, além da filha Ayla Livia Ferreira Dionisio (in memoriam). Representante comercial, teve como seu ultimo endereço a rua Itacolomi, na Vila Marin, católico, frequentava a Paróquia São Bento. Seu velório acontece neste domingo das 18h30 às 22h no Velório Municipal de Votuporanga e o seu sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal nesta segunda-feira (27) após às 9h.