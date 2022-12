Sicoob UniCentro Br entrega 30 cestas básicas à Santa Casa

Agência Votuporanga desenvolveu a campanha se chama “Cooperativa Solidária 2021” com foco nas entidades.

A Sicoob UniCentro Br – Agência Votuporanga fez uma doação para a Santa Casa de Votuporanga, beneficiando centenas de pacientes. A agência encabeçou a campanha “Cooperativa Solidária 2021” e entregou cestas básicas para as entidades da cidade, incluindo o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

Nesta quarta-feira (21.dez), 30 cestas básicas foram destinadas para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento diário de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes.

Participaram da entrega: Kethellem Romera Varini, Analista Junior Administrativo Financeiro; Mateus Henrique, Gerente Negócios Pessoa Jurídica (PJ) e Mariana Pereira Lopes Dias, Gerente Negócios Pessoa Física (PF). Eles foram recepcionados pelo administrador do Hospital, Angelo Jabur Bimbato e Rosemir Lopes (Milão), responsável pelo setor de Captação de Recursos.

Kethellem explicou que a agência recebeu doações financeiras dos cooperados durante um mês em 2021 (16/11 a 17/12). “A cooperativa realizou aporte de 100% do valor arrecadado e revertemos o recurso na aquisição de cestas básicas, que foram destinadas a instituições sociais ao longo deste ano”, disse.

Mateus destacou que a “Cooperativa Solidária” é uma campanha tradicional do Sicoob UniCentro Br, que ocorre anualmente há mais de 15 anos. Alinhada ao 7º princípio do cooperativismo, “Interesse pela Comunidade”, a iniciativa é uma das formas que a cooperativa encontrou de colaborar para o bem comum. “Buscamos colaborar com instituições que estão alinhadas com os nossos valores e que realizam um trabalho de referência, acolhendo a população, cuidando do seu bem-estar e saúde, como é o caso da Santa Casa de Votuporanga”, enfatizou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a doação. “Nossa demanda é grande e esse auxílio do Sicoob contribui na nossa assistência, especialmente nas refeições de nossos pacientes. Agradecemos a equipe e também os cooperados, que aderiram a campanha. Nosso muito obrigado”, concluiu.