Shows em pé, baladas e 100% das torcidas nos estádios estão liberados em SP a partir desta segunda

Retomada desses eventos acontece no momento em que o estado superou a marca de mais de 70 milhões de doses aplicadas de vacinas contra Covid-19. Uso de máscara em qualquer ambiente e comprovante de vacinação continuam obrigatórios.

Depois de quase 600 dias, chegam ao fim as restrições impostas pelo governo de São Paulo para conter a disseminação do coronavírus. A partir desta segunda-feira (1º), os últimos eventos que estavam proibidos estão liberados: os shows com público em pé, as pistas de danças e a volta de 100% do públicos ao estádios de futebol, segundo as regras do Plano SP de flexibilização econômica.