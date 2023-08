Show gospel com Renata Marin e banda Oasis Ministry será nesta sexta

A cantora gospel Renata Marin falou com exclusividade ao Diário; evento gratuito será na Concha Acústica, a partir das 20h30.

Em entrevista exclusiva ao Diário de Votuporanga na tarde desta quinta-feira (24.ago), a cantora gospel Renata Marin, que já se encontrava na cidade preparando o show de amanhã à noite, abriu seu coração e falou sobre seu trabalho e sua vida.

Renata Marin é gaúcha, natural de Bento Gonçalves/RS, é casada com o Capitão Marin, membro da Polícia Militar. Ela conta que se apaixonou pela música ainda muito criança, cantou em igrejas da sua região; que cresceu e desenvolveu seu talento, com uma voz de pressão e ao mesmo tempo suave, com isso ela vem conquistando a cada dia seus mais de 2 milhões de seguidores em suas páginas nas redes digitais.

Ela conta que conheceu a presença de Deus ainda muito pequena e teve uma entrega genuína com Ele. “Aos 13 anos eu já havia lido a Bíblia toda, e a cada dia me apaixonava mais por conhecer a Deus. Eu vivi e vivo uma vida de milagres em meio a muitas dificuldades, perdi 8 pessoas da minha família, entre eles, meu pai e minha mãe, mas jamais desisti da fé e fui me apegando ainda mais a Deus”, confessa.

Na noite desta sexta-feira a cantora realiza uma gravação ao vivo com a Banda Oásis Ministry e para Renata gravar esse show ao vivo com a banda dominicana é uma honra. “Esse grupo é um fenômeno mundial e vejo nesse encontro hoje aqui de Votuporanga um cumprimento das promessas de Deus para com a minha vida”, confessa.

Sobre sua música preferida do show ela esclarece: “No momento a canção “Yhaweh se Manifestará” da banda Oasis Ministry é um sucesso mundial. Ao gravarmos a versão no Brasil, as portas se abriram para esse grande projeto do qual realizamos atualmente. “Essa canção já foi gravada em 56 línguas, é um fenômeno mundial, e já é considerada uma das músicas mais famosa do planeta”, conta com entusiasmo.

O show desta sexta-feira foi idealizado pelos Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga (COPAEV) dentro das comemorações do Dia do Evangélico, comemorado no último dia 9 de agosto e Renata reforça o convite a toda a população: “Pessoas de todo o Brasil estão vindo para essa gravação. Temos certeza que não será apenas mais um lindo evento, mas sim uma noite em que a presença de Deus se manifestará. Há 40 dias estamos em oração na Concha e hoje com o show, acontece o encerramento dessas manifestações.”

Renata Marin encerra e diz que será um evento para a família, independente de religião, um evento cristão para todos que querem mais da presença de Deus.