Candidata a vice prefeito pelo Podemos, Shirley Trento, é diagnosticada com Covid-19

A candidata a vice-prefeito pelo Podemos ao lado de João Garcia foi diagnosticada com a doença após ter sintomas e procurar um médico que prescreveu o exame comprobatório, que resultou positivo. Diante do fato, ela cancelou sua agenda de candidato e se encontra isolada em sua residência. Shirlei está medicada, passa bem e no dia 28 receberá alta médica. “Graças a Deus estou bem, em casa em quarentena. Quero que todos se cuidem porque não sabemos a hora e nem o lugar que podemos contrair o vírus. Agradeço imensamente a todos que estão orando por mim e as mensagens que estou recebendo. Logo estarei de volta à campanha,”, disse ao Diário no início da noite desta quinta-feira.

Shirlei contou que sentiu uma fraqueza, muito sono, boca seca e que os gostos dos alimentos ficaram diferentes. “Quando eu comecei a ter os sintomas, que foi de um dia para o outro, eu fiz o exame e deu positivo. Então eu rogo a todos que o vírus existe. Se previna você pode ser a próxima vítima, mesmo se cuidando usando as mascaras e álcool gel você pode contrair. Graças a Deus estou em casa monitorada pela secretaria da Saúde. Fui muito bem atendida no UPA (SUS) e a secretaria da Saúde, Márcia Regina Prado, me ligou. No SUS fui bem tratada, ali não existe dinheiro e nem poder, todos são tratados com o mesmo carinho. Se você tem convênio ou não, passa pelo mesmo tratamento e toma o mesmo medicamento”, disse a candidata.

Shirlei para encerrar sua entrevista ao Diário disse que vai continuar com as sua lives todas as noites pelo Facebook, às 21h00. #shirleitrentocantora ou #shirleitrentopastora Por outro lado, o candidato a prefeito pelo Podemos, João Garcia, cancelou sua agenda desta quinta-feira e a de amanhã (16) para esperar o resultado de um teste que realizou para Covid-19. João Garcia esteve com a vice durante todos esses dias cumprindo uma extensa agenda de compromissos e na dúvida preferiu verificar se é ou não portador da Covid-19 para continuar sua campanha.