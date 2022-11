Shih-tzu desaparecido é encontrado morto dentro de bolsa: ‘Só um louco para fazer isso’, diz tutor 

Campanha era realizada nas redes sociais para tentar encontrar o animal de estimação do comerciante Marcio Mazza. Tutor vai registrar boletim de ocorrência na delegacia de Monte Aprazível/SP.

Um Shih-tzu foi encontrado morto dentro de uma bolsa de viagem, na tarde da última quinta-feira (3.nov), em Monte Aprazível/SP.

Segundo o tutor do animal, Marcio Mazza, o cão estava desaparecido desde o dia 1º de novembro.

“Ele ficava aqui no meu comércio, uma loja de construção. Todo dia saía para fazer xixi e voltava, porém, neste dia, não apareceu”, contou o comerciante.

Depois de ver um anúncio feito por Márcio nas redes sociais, um morador sentiu um cheiro forte vindo de um terreno, encontrou a bolsa de viagem e acionou a Polícia Militar.

De acordo com o tutor do animal, o cachorro foi encontrado morto e com as patas amarradas.

“Levamos na veterinária para entender o motivo da morte. Ele pode ter levado uma paulada na cabeça. O olho estava estufado, mas ele ainda foi colocado dentro da bolsa quando estava vivo e teria morrido por asfixia”, disse.

Márcio vai procurar a delegacia para registrar boletim de ocorrência na segunda-feira (7).

“Tenho comércio aqui na minha cidade há 33 anos. Tenho boas amizades sempre. Acho que pode ser só algum louco mesmo para ter feito uma maldade dessas”, completou.

