Sextou: Prefeitura inicia agenda cultural com show gratuito na Concha Acústica

São Paulo Big Band apresentará espetáculo Brasil: 1922 a 2022 a partir das 20h.

A Prefeitura de Votuporanga realizará nesta sexta-feira (8.abr), a partir das 20h na Concha Acústica, a abertura da agenda cultura do final de semana com a apresentação do espetáculo “Brasil: 1922 a 2022”, do grupo São Paulo Big Band, que tem como narrativa, homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, importante manifestação artística do Brasil.

Haverá também na mesma data e no mesmo local, mas no período da tarde, às 16h, uma apresentação especial da banda para jovens da Escola Municipal de Artes “João Cornachione (Oscarito)”. Artistas em geral também podem comparecer para prestigiar.

O evento, ação intermediada pelo presidente da Alesp e deputado estadual Carlão Pignatari, trará um repertório que inclui artistas renomados como Pixinguinha, Villa Lobos, Raul Seixas e Legião Urbana, entre outros mostrando a evolução da música e das artes ao longo do tempo.