Sexta-feira no Fliv tem show de Luedji Luna e intensa programação infantil 

Evento também contará com bate-papo para todas as idades, oficinas e contação de histórias.

A cantora baiana Luedji Luna e o MC Zudizilla apresentam um show inédito nesta sexta-feira (6), às 21h, no Festival Literário de Votuporanga. A live pocket encerrará o segundo dia do Fliv on-line com faixas do EP “Mundo” e o mais recente single em conjunto “Proveito”, e também releituras de artistas que são referência na carreira dos dois.

Outro destaque do segundo dia do Fliv é o bate-papo “O ontem, o hoje, o agora – (Sankofa)”, que tem como homenageada Conceição Evaristo, e contará com as escritoras convidadas Julie Dorrico e Ellen Lima. A ideia do encontro às 19h30 é propor um diálogo entre os saberes dos povos originários e afrodescendentes e refletir o presente-passado-futuro, tempos não lineares e as influências de suas escritas para a construção de um mundo plural.

Já iniciando o dia, às 8h, será realizada a oficina “Escrita criativa – destravando a escrita”, com Anderson Novello. Às 11h, será a vez da oficina “Arte da dança: jazz iniciante e intermediário”, com Amanda Cunha, Amanda Gratão e Camila Covre. Às 15h, Eva Moreira e Maurício Fuscaldo realizam a oficina “Musicalização: jogos dos copos”.

O período da noite será marcado por música. A banda Acústico 2M’s se apresenta às 18h no palco do Fliv. Em seguida, Ticko B-boy realiza a oficina “Danças urbanas”, que será seguida da “Batalha de rima”, com Vinícius Rocha.

Durante toda a programação, o público poderá conferir as surpresas literárias, com Adriana Couto; e a exposição “OSGEMEOS: Segredos”, da Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Flivinho

A primeira atração do Flivinho será “Rapunzel na quitanda”, com a Cia. Polichinelo, às 8h. Em seguida, o mágico Giovanni Bright apresenta um espetáculo imperdível para as crianças. “Pintura com canudo”, com Cristina Okoti, Eliana Pavani e Rosicler Dourado, será a próxima atividade às 9h30. Seguindo a programação, Gigio Mantovani conta as “Lendas do Folclore Brasileiro”, às 10h, enquanto no mesmo horário Adriana Reis realiza a oficina “Arte em feltro”. Encerrando as atividades da manhã, às 10h30, terá contação de histórias com a Cia. Polichinelo.

No período da tarde, às 13h, as crianças assistirão ao espetáculo “Cartas de um menino viajante”, com a Cia. Polichinelo. Em seguida, às 14h, será promovido o “Sarauzim”, com Rodrigo Ciríaco Coletivo Mesquiteiros; e no mesmo horário o mágico Volckane apresenta o espetáculo “Viagem ao mundo da ilusão”. O segundo dia do Flivinho será encerrado com contações de histórias, às 16h, com a Cia. Polichinelo.

Para ficar por dentro de todas as novidades do festival, inscreva-se no canal Youtube.com/flivvotuporanga e siga as redes sociais @flivotuporanga. O Festival será transmitido na íntegra pela plataforma do Governo do Estado de São Paulo #CulturaEmCasa, que lançou neste mês um aplicativo, já disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android, para facilitar o acesso à cultura na palma da mão.

Realização

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada pela Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Os apoiadores são: Organização Social Amigos da Arte, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imagem Som e Museu Casa das Rosas. Patrocinadores: Facchini, Starb, Unifev, Cantoia e Figueiredo, Astra Turismo e Flash Net Brasil. Promoção: TV TEM.