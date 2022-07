Sexta-feira é dia de Palhaceata no 9º EuRiso

Encontro Internacional de Palhaços reúne diversos artistas do Brasil e convidados internacionais até domingo (24).

Os palhaços do 9º EuRiso – Encontro Internacional de Palhaços vão tomar as ruas de Fernandópolis, isso porque a programação para o fim de semana terá até uma Palhaceata e diversas atrações na Praça da Matriz e outros pontos da cidade.

Nesta sexta, dia 22, a programação tem início às 11h, com apresentação simultâneas na Casa Cofasp e na Praça da Matriz. Na Cofasp, os assistidos recebem a Palhaça Maruja, que apresenta o espetáculo “Maruja: nem tão bela nem tão bruxa”. Já a população em geral poderá acompanhar o Circo Nenúrio na praça central, com o número “Biruta, nua e crua”.

A partir das 14h começa a concentração para a grande Palhaceata. O ponto de encontro será a Praça da Matriz, onde a população e os palhaços poderão se aquecer e preparar suas maquiagens, para que às 15h possam levar o riso às ruas de Fernandópolis.

Mas as atrações não pararam por aí. Às 16h, na marquise do circo, a Família EuRiso comanda a Roda Cômica, enquanto às 19h, o Teatro Municipal recebe o espetáculo “WWW para Freedom”, da companhia “Barracão Teatro”.

À noite, será a vez da MB Circo subir ao palco, na lona montada na Praça da Matriz para apresentar o “Riso Show”, um espetáculo musicado, que vai contagiar o público com os ritmos brasileiros comandados pelo Maestro Garcinha, um artista multi-instrumentista, acompanhado pelos atrapalhados Tico e Polenta, que também são grandes tocadores de instrumentos.

Além dessas atrações, a sexta-feira conta ainda com oficinas e intervenções artísticas, com participação totalmente gratuita e aberta a todas as idades. A programação completa está disponível pelo site oficial do evento (www.euriso.com.br).

EURISO

Considerado um dos maiores festivais de palhaços do Brasil e da América Latina, o 9º EuRiso acontece de 20 a 24 de julho, em Fernandópolis, com a participação de artistas nacionais e internacionais, num espaço de compartilhamento e recriação de manifestações artísticas, celebrando a riqueza e a importância da diversidade.

REALIZAÇÃO

O 9º EuRiso – Encontro Internacional de Palhaços é uma produção da Mirabolante Companhia e Palhaços de Plantão com realização pelo fomento do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio da Prefeitura de Fernandópolis, Prefeitura de Jales e Prefeitura de Santa Fé do Sul, com a promoção da TV Tem.