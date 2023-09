Setembro Vermelho: HB realiza mais de 100 exames gratuitos em evento que conscientiza sobre a saúde do coração  

A ação, que aconteceu das 8h às 11h no último sábado, faz parte da campanha Setembro Vermelho e teve o objetivo de conscientizar sobre problemas cardíacos.

Mais de 100 pessoas passaram no evento “HB todo coração”, realizado pelo HB Cor, que é o centro avançado de cardiologia do Hospital de Base (HB), na manhã do último sábado (16.set), no lago 3 da Represa Municipal de Rio Preto. A fila foi puxada pela dona de casa Ivone Morelato, 71 anos, moradora do bairro Morada Campestre – a primeira a chegar. “Eu vi na TV que o HB iria fazer esse evento maravilhoso para a população, com exames gratuitos e orientação médica. Como eu preciso fazer esses exames, me programei para ser a primeira atendida. Cheguei às 6h30”, afirma.

A ação, que aconteceu das 8h às 11h, faz parte da campanha Setembro Vermelho e teve o objetivo de conscientizar sobre problemas cardíacos. A equipe do HB Cor ofereceu exames gratuitos de aferição de pressão arterial, cálculo de índice de Massa Corporal (IMC). Além disso, professores de educação física do HB proporcionaram ao público uma manhã bem dinâmica, com aulas de ginástica laboral, alongamento, treino funcional e dança. Todos os participantes também foram orientados sobre a importância de praticar atividades físicas e manter uma alimentação saudável. Por isso, o evento contou com distribuição gratuita de frutas e água.

O cardiologista clínico e intervencionista do HB Cor, Dr. Márcio Santos, destaca que a doença cardíaca é a principal causa de morte no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que os problemas cardiovasculares são responsáveis por 30% dos óbitos. Somente neste ano foram registradas mais de 260 mil mortes por doenças cardiovasculares, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). E um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) revela que 23% dos brasileiros nunca foram ao cardiologista.

Segundo o Dr. Márcio Santos, eventos com este realizado pelo HB Cor podem salvar vidas, já que a detecção precoce, a prevenção e o controle dos fatores de risco – como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade – são fundamentais. “Imagine que o coração saudável é uma cesta, onde as pessoas podem depositar pelo menos dez itens. O fator genético está dentro desta cesta e não pode ser retirado. A pessoa pode depositar tabagismo, sedentarismo e obesidade, entre outros ‘itens ruins’. Se a cesta estiver cheia de itens ruins, o coração vai adoecer”, diz. Todos esses itens podem ser removidos da cesta com alimentação saudável, prática de atividade física, deixando de fumar e de beber, entre outros hábitos.

Quem concorda é o cardiologista Elzo Mattar, vice-diretor clínico do Hospital de Base. “O evento é de extrema importância porque a gente consegue, por meio dos exames de pressão arterial e de glicemia, identificar aquelas pessoas que possuem fator de risco, como hipertensão arterial e diabetes, e nem sabem que possuem. O principal objetivo desta ação é conscientizar a população sobre a importância de se cuidar, de cuidar do coração, de ter um estilo de vida saudável e de fazer check-up regularmente”, diz. O evento atingiu o seu objetivo. Foi um sucesso!”, comemora.

Após fazer os exames, a aposentada Yvani Santos de Lima, 61 anos, moradora do bairro Cidade Nova, descobriu que estava com pressão alta e taxa de glicemia um pouco elevada. “Eu fiquei muito feliz em poder realizar esses exames de graça e identificar essas alterações. Saí cedinho de casa, deixei meu neto portador de necessidades especiais sendo cuidado pelo meu marido e peguei um Uber para chegar aqui bem cedinho. Foi um sacrifício, mas valeu a pena todo o meu esforço”, diz.

Atividade física é fundamental para a saúde do coração

Realizar exercícios físicos com frequência traz diversos benefícios à saúde, como o reforço da musculatura e do sistema cardiovascular, perda de peso e melhora na disposição. “Além disso, regula o sono, fortalece o sistema imunológico, reduz o colesterol ruim (LDL), previne o diabetes, controla a hipertensão e até mesmo diminui os riscos de câncer”, alerta Vinicius Barbosa Reis Costa, professor de educação física da Funfarme/HB.

“Você pode começar a praticar atividades físicas quando quiser. Nunca é cedo nem tarde demais e vale para crianças, adultos e idosos. Porém, antes de começar, é preciso fazer exames médicos necessários para avaliar as suas condições físicas”, diz Vinicius. “Até para praticar exercícios é importante verificar se a saúde está em dia”, alerta.

Já Vanessa Fresneda, professora de educação física da Funfame/HB, destaca que fazer um check up uma vez por ano também é de extrema importância para saber se está tudo certo. “Para realizar atividades físicas, há alguns exames específicos, como o teste de esforço, ecocardiograma e bioimpedância”, afirma.

“A atividade física é uma das principais medidas na prevenção do diabetes e doenças cardiovasculares, e para o controle glicêmico daqueles que já são diabéticos. O exercício impacta o metabolismo dos carboidratos e intensifica o consumo de substratos energéticos”, explica Vinicius Barbosa Reis Costa.

Sobre o HB Cor

O HB Cor, um dos principais serviços de referência cardíaca do estado de São Paulo, é um centro avançado de cardiologia localizado no 5º andar do Hospital de Base (HB) de Rio Preto. Com corpo clinico altamente especializado, formado por renomados médicos com vasta experiência na área da cardiologia, enfermeiros e secretários, o HB Cor permite que pacientes realizem consultas, exames e cirurgias no mesmo espaço, com mais praticidade e agilidade.

O centro também é referência quando o assunto é cirurgia cardíaca e cardiologia intervencionista de baixa, média e alta complexidade. Com infraestrutura completa, são realizados cateterismos adulto e infantil, angioplastias, correção de arritmias, Tratamento Transcateter da Valva Aórtica (TAVI), implantes de diversos dispositivos, como marca-passos, além de uma gama de outros procedimentos, com a segurança e referência do HB.

Pioneiro no estado de São Paulo, a Unidade de Cardiointensivismo (UCI) do HB Cor é a UTI mais moderna do noroeste paulista e possui corpo clínico 100% formado por especialistas em cardiologia. Pacientes vítimas de condições graves contam com o que há de mais avançado em tecnologia e técnicas de tratamento, além de acomodações totalmente humanizadas, com possibilidade de acompanhante, sistema de ventilação de última geração que reduz o risco de infecção e monitorização em tempo real.

Quando o assunto é check-up, o parque tecnológico de imagem do HB Cor permite que o paciente receba diagnósticos e realize procedimentos em um único serviço e, se preferir, tudo em um único dia. Além dos exames de imagem, também são realizados eletrocardiogramas, ecocardiograma, holter, exames de sangue, teste ergométrico, entre outros.

O centro é vinculado do Hospital de Base (HB) de Rio Preto, o segundo maior hospital escola em produção SUS do Brasil. Esses e outros fatores fazem do HB Cor a melhor opção no tratamento de problemas cardiológicos e reforçam seu título de centro de saúde de qualidade.