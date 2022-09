Setembro Verde – Cidadania Inclusão e Respeito

“A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades.” (Paulo Freire).

Por Andrea Anciaes

A Campanha Setembro Verde teve início no ano de 2015 e foi instituída pela Federação das Apaes do Estado de São Paulo, Feapaes em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE da cidade de Valinhos/SP.

A Feapaes, fundada em 1993 atua no assessoramento das 305 APAES do Estado de São Paulo e na defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla oferecendo também apoio às famílias.

A ideia da Campanha Setembro Verde foi do Dr. Ruy Antonio Meirelles dos Santos, médico na cidade de Valinhos/SP, membro da diretoria da APAE de Valinhos que propôs este movimento para:

– mobilizar, sensibilizar e conscientizar toda a sociedade a rever e transformar paradigmas que envolvem a pessoa com deficiência;

– ressaltar a importância das políticas públicas para a pessoa com deficiência;

– fortalecer a luta, a defesa, a garantia dos direitos das pessoas com deficiência;

– valorizar e respeitar a pessoa com deficiência em condições de igualdade;

– promover a efetiva inclusão social da pessoa com deficiência fazendo com que todos os direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão sejam assegurados em todos os espaços.

O dia 21 de setembro foi escolhido O DIA NACIONAL DA LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, data próxima ao início da primavera, estação do desabrochar das flores simbolicamente representando a possibilidade da transformação de uma realidade historicamente marcada pelo preconceito, discriminação e exclusão social da pessoa com deficiência.

A Feapaes apoiou o projeto SETEMBRO VERDE que teve ressonância em todo Estado de São Paulo e até mesmo em outros estados brasileiros. Assim o SETEMBRO VERDE se reveste da mais alta importância e por esta razão o município de Votuporanga reconheceu esta campanha e em 2017 foi sancionada a lei municipal nº 6. 055 que dispõe sobre o Setembro Verde a qual vem reafirmar esta importância buscando valorizar a diversidade e dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência.

Por isso durante este mês de Setembro as três instituições de Votuporanga, APAE, IDAV e Recanto Tia Marlene que trabalham na defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência e oferece apoio às suas famílias garantindo proteção social desenvolverão ações com os atendidos, familiares e a comunidade em geral buscando sensibilizar e conscientizar a sociedade quanto aos direitos e à inclusão social das pessoas com deficiência garantindo-lhes acessibilidade.

Assim, acreditamos que somente a partir de uma consciência coletiva conseguiremos transpor as barreiras estruturais, mas, sobretudo atitudinais que durante muito tempo feriram e ainda ferem a dignidade das pessoas com deficiência.

Segue programação da APAE com alusão ao Setembro Verde 2022:

– Mobilização da sociedade civil e poder público quanto a sensibilização e conscientização do Setembro Verde sugerindo a iluminação na cor verde dos espaços públicos e privados;

– 01/09/2022: Abertura do Setembro Verde – Apresentação de atividades (Interação e jogos) e Jogral apresentado pelos atendidos do projeto Educação para o Trabalho;

– 12/09/2022: Palestra ofertada a todos os colaboradores da APAE proferida pelo Sr. Roberto Tostes – Tema: O segredo do Sucesso, com foco na melhora da performance pessoal e profissional;

– 15/09/2022: 19hs – Palestra Dr Flávio Benez – APAE (Convivendo com a deficiência: um projeto para inclusão) na APAE;

– 20/09/2022: SESC Rio Preto- participação de colaboradores da APAE na exibição do Filme Down Quixote e seu fiel escudeiro;

– 21/09/2022: 14hs – Apresentação da Banda Sintonia Especial no Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Votuporanga

– 21/09/2022: Plantio de árvores frutíferas no Jardim Sensorial da APAE em alusão ao Setembro Verde e Dia da Arvore;

– 21/09/2022: 18h30 – Centro de Convenções – participação de colaboradores da APAE no evento promovido pela PM Votuporanga, através da SMDH e CMPcD – Comediante Geraldo Magela;

– 20/09/2022 (Votuporanga) e 22/09/2022 (São José do Rio Preto): Treinamento com equipe de Gestores para o Supermercado Porecatu – Tema: Direito ao trabalho – Inclusão

28/09/2022: 19hs – Palestra com Comissão da Jovem Advocacia de Votuporanga – Tema: Direitos da Pessoa com Deficiência na APAE.

Além disso está sendo desenvolvidos diversas atividades diariamente em nossa Instituição, valorizando e enaltecendo as ações previstas na Lei que instituiu Setembro Verde em nosso município.

Informamos ainda que a APAE está articulando alguns dos eventos em parceria com AFUPACE – RECANTO Tia Marlene e Instituto dos Deficientes Audiovisuais – IDAV.

Lembrando que a inclusão é um direito daqueles que precisam, e incluir é um dever de todos!