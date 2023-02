Sete pessoas são presas durante operação da PM em Votuporanga 

Ações da corporação prenderam cinco homens e duas mulheres por envolvimento com o tráfico de drogas; além de apreender drogas e dinheiro.

Ações da Polícia Militar tem despertado a atenção de moradores de Votuporanga/SP nos últimos dias, inclusive, com sobrevoos do helicóptero Águia da PM. Por terra, as equipes prenderam sete pessoas em duas operações. Os flagrantes aconteceram nos bairros Pró-Povo, na região norte e Jardim Palmeiras, zona sul da cidade, no fim da noite da última quarta-feira (1º.fev) e madrugada de quinta-feira.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte, quando visualizaram quatro indivíduos, já apontados como suspeitos, em atividade duvidosa, e optaram pela abordagem.

Com o quarteto identificado como A.S.R.,; K.L.C.,; L.S.A., e R.S.S., foram encontradas diversas porções de crack; além de dinheiro que seria proveniente do tráfico de drogas. Eles foram apresentados na Central de Flagrantes, ouvidos e colocados à disposição da Justiça.

Já pelo Jardim das Palmeiras, a PM prendeu mais três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Duas mulheres, identificadas como S.E.C.S., e J.F.R., que foram flagradas enquanto fracionavam as porções de entorpecentes, enquanto M.M.N., vigiava o imóvel, como uma espécie de ‘olheiro’.

Na residência foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e apetrechos utilizados no manuseio e embalagem das drogas.

O trio também foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e colocado à disposição da Justiça.