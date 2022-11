Sete manifestantes bolsonaristas atropelados durante bloqueio em Mirassol têm alta médica 

Segundo a polícia, 17 pessoas foram atingidas pelo veículo, sendo que três seguem internadas em hospitais de Rio Preto. Motorista foi preso por tentativa de homicídio.

Manifestantes que foram atropelados por um carro em um bloqueio na Rodovia Washington Luís, em Mirassol/SP, receberam alta médica.

Várias pessoas gravavam vídeos do ato, na tarde de quarta-feira (2.nov), e registraram quando um carro prateado acelerou e atropelou o grupo que estava no meio da pista.

Das 17 pessoas atropeladas, sete foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foram medicadas e liberadas. Outras quatro foram levadas a hospitais de São José do Rio Preto/SP, mas apenas três seguem internadas. Ninguém morreu.

O condutor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Rio Preto.

Ele disse à Polícia Civil que acelerou o veículo após ser agredido por participantes do ato. O motorista deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira.

A Polícia Civil de Mirassol segue investigando o caso para descobrir se o depoimento do motorista é verdadeiro. Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.

Negociação

A Polícia Militar negociava com os manifestantes sobre o desbloqueio da rodovia quando o atropelamento aconteceu.

“Estávamos em negociação com os manifestantes para poder desobstruir a via por completo. A negociação era pacífica, quando teve a interrupção total da pista. Alguns manifestantes chegaram a deitar na rodovia. Não houve uso de força, mas um condutor arrancou bruscamente sobre as pessoas. Ele só parou quando os policiais fizeram a abordagem”, disse Maurício Noé Cavalari, capitão da Polícia Militar Rodoviária de Rio Preto.

De acordo com o coronel do Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5), Carlos Enrique Forner, manifestantes tentaram agredir o motorista que atropelou o grupo, mas foram impedidos por equipes da corporação. Muitas pessoas cercaram o carro depois do atropelamento e danificaram o veículo.

“Desde o início das manifestações, nós temos tido interdição pelos caminhoneiros. Essa parte já estava controlada, mas, infelizmente, temos alguns manifestantes sapecas. Eles estavam na pista, fazendo uma manifestação pacífica, quando um dos motoristas investiu contra os manifestantes. A própria polícia fez a abordagem. Tínhamos a preocupação porque os manifestantes queriam linchar o motorista”, afirmou.

O motorista foi preso e levado para a delegacia de Mirassol, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Bloqueios ilegais

Grupos contrários ao resultado das eleições ocupam rodovias em diversas regiões do Brasil desde domingo (30).

Na manhã desta quinta-feira (3), não existem bloqueios em rodovias do noroeste paulista. Há apenas registros de manifestantes às margens das pistas.

Os bloqueios são ilegais. Na segunda-feira (31), o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a corporação e as polícias militares estaduais tomassem as medidas necessárias para desobstruir as vias.

*Com informações do g1