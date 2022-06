Sete em cada dez famílias brasileiras estão endividadas, aponta CNC 

Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC), esse índice aumentou quase dez pontos percentuais em um ano.

Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgada nesta terça-feira (7.jun), sete em cada dez famílias brasileiras estão endividadas. Índice aumentou quase dez pontos percentuais em um ano.

As dívidas comprometeram, em média, 30% do orçamento das famílias no mês de maio — maior proporção desde agosto do ano passado.

Para algumas famílias, a situação é ainda pior. Segundo o levantamento do CNC, de cada quatro endividados, um precisou gastar mais da metade da renda só para pagar dívidas de bancos e financeiras.

Pelo menos 77% dos entrevistados responderam que têm dívidas em aberto;

Quase 30% disseram que essas dívidas ou contas já estão em atraso;

10% admitiram que não vão ter condições de pagar;

O cartão de crédito continua sendo o maior responsável pelo endividamento das famílias. Em maio, 88% delas disseram ter dívidas desse tipo. Um aumento de quase oito pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado.