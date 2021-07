Sessões da Câmara retornam na segunda-feira 

A novidade fica por conta da volta das transmissões ao vivo dos trabalhos pela Tv Unifev Canal 53, em conjunto com a V1 Produtora.

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza na próxima segunda-feira (19), às 18h, a 24ª Sessão Ordinária de 2021, a primeira após o recesso parlamentar do meio do ano previsto no Regimento Interno.

A novidade fica por conta da volta das transmissões ao vivo dos trabalhos pela Tv Unifev Canal 53, em conjunto com a V1 Produtora.

Desse modo, os munícipes podem acompanhar os trabalhos legislativos presencialmente, respeitando normas de distanciamento social e higienização nas galerias do Palácio 8 de Agosto, e também de casa, ao vivo por meio das redes sociais do Legislativo, Youtube e agora também pelo canal da televisão de Votuporanga.

Segundo o presidente da Câmara, o vereador Serginho da Farmácia, “o parlamento cumpre o seu papel democrático de trabalhar buscando sempre o bem das pessoas com a maior transparência e seriedade possível.”

Ordem do dia

Na sessão de segunda-feira, seis projetos de lei estão previstos para votação. Confira: