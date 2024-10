Sessões da Câmara Municipal retornam à transmissão pela TV Unifev 

A primeira sessão ordinária pós-eleição municipal aconteceu nesta segunda-feira (7). Reuniões do legislativo votuporanguense ocorre às segundas-feiras, a partir das 18h.

Após um intervalo devido ao período eleitoral, as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Votuporanga voltaram a ser transmitidas pela TV Unifev, oferecendo à população a oportunidade de acompanhar de perto as decisões e discussões que impactam a comunidade local.

A primeira sessão ordinária pós-eleição municipal aconteceu nesta segunda-feira (7.out), e foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel David (MDB), e contou com a presença de todos os vereadores. Durante essa sessão, nenhum projeto foi colocado em pauta pelo Legislativo votuporanguense.

As transmissões reiniciaram, permitindo que os cidadãos se informem sobre os projetos, propostas e votações realizadas pelos vereadores. Essa iniciativa visa promover a transparência e o engajamento da população na política local.

A TV Unifev, reconhecida por seu compromisso com a informação, oferece uma cobertura completa das sessões, que ocorrem às segundas-feiras, a partir das 18h. A plataforma também disponibiliza gravações das reuniões anteriores, garantindo que todos tenham acesso ao conteúdo, mesmo que não consigam assistir ao vivo.

Com a retomada das transmissões, a Câmara Municipal reforça sua intenção de manter um canal aberto de comunicação com a sociedade, incentivando a participação cidadã e o debate democrático. A população é convidada a sintonizar e acompanhar as sessões, contribuindo assim para uma gestão mais participativa e transparente.

Para mais informações, acesse o site da Câmara Municipal: www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

