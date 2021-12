Sessão Solene: Câmara Municipal fecha 2021 com homenagem à Nelson Gorayeb, Flávio Pastore e Danilo Ferraz  

O Palácio 8 de Agosto recebe a solenidade no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” nesta segunda-feira (20) a partir das 18h.

Na próxima segunda-feira (20), a partir das 18h, acontece a última sessão ordinária do atual ano legislativo na Câmara Municipal de Votuporanga/SP. O Plenário “Drº Octávio Viscardi” – no Palácio 8 de Agosto, realiza uma sessão solene para a entrega de honrarias a cidadãos que contribuem para o desenvolvimento do município. Na primeira parte dos trabalhos legislativos, haverá a leitura do expediente e o pronunciamento dos vereadores.

Em seguida, acontece a última Sessão Solene de 2021, com a entrega das honrarias ao médico Dr. Flávio Augusto Pastôre (Título de Cidadão Votuporanguense), Danilo Ferraz (Insígnia de Honra ao Mérito) e ao empresário Nelson Gorayeb (Insígnia de Honra ao Mérito).

A honraria ao médico Drº Flávio Pastôre foi proposta através de projeto de Decreto Legislativo de autoria do então vereador Alberto Casali.

Já ao empresário, jornalista e membro da Academia Latina de Artes e Ciências, Danilo Ferraz, a homenagem partiu por meio de Decreto Legislativo de autoria do vereador Léo Chandelly (Podemos).

O empresário Nelson Gorayeb receberá das mãos do vereador licenciado e atual secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, a Insígnia de Honra Ao Mérito. A Sessão Solene será conduzida pelo presidente da Casa de Leis – vereador Sergio Adriano Pereira (PSDB).