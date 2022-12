Sessão Solene: Câmara Municipal de Votuporanga entrega honrarias na segunda-feira 

A senhora Palmira Biscassi Catanozzi, o cantor Joab e o capitão da PM-SP Alexandre de Oliveira Marques, receberão títulos de Cidadão Votuporanguense. A solenidade ocorre a partir das 19h, no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’.

O Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’, sede do Legislativo Votuporanguense concede na próxima segunda-feira (19.dez), a partir das 19h, o título de Cidadão (ã) Votuporanguense à três personagens ilustres do município: a senhora Palmira Biscassi Catanozzi; ao capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo Alexandre de Oliveira Marques; e ao cantor Joab Ribeiro de Oliveira Fontes.

A solenidade será realizada após a sessão ordinária, última sessão do ano legislativo, onde deve ocorrer a eleição da nova Mesa Diretora.

Homenageados da noite

Palmira Biscassi Catanozzi: por iniciativa do vereador Jura (PSB) e aprovado pelos parlamentares; à Câmara Municipal lhe concede o Título de Cidadã Votuporanguense pelos relevantes serviços prestados ao município.

Em seu histórico, Dona Palmira, de seus 98 anos, tem quase 70 foram vividos em Votuporanga, onde dedicou quatro décadas, entre 1952 e 1992, em instituição de ensino, trabalhando na construção de cidadãos.

Joab Ribeiro de Oliveira Fontes: por iniciativa do vereador Chandelly Protetor (Podemos) e aprovado pelos parlamentares; à Câmara Municipal lhe concede o Título de Cidadão Votuporanguense pelos relevantes serviços prestados ao município.

Alexandre de Oliveira Marques: por iniciativa do ex-vereador Marcelo Coienca e aprovado pelos parlamentares; à Câmara Municipal lhe concede o Título de Cidadão Votuporanguense pelos relevantes serviços prestados ao município.

Em seu histórico, o capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é formado em administração de empresas e pós-graduado em marketing e recursos humanos; além de amplo currículo nas fileiras da corporação.