Sessão Solene: Câmara Municipal celebra 85 anos de Votuporanga 

Na sessão agendada para às 18h, na terça-feira (9), serão entregues cinco títulos de Cidadão Votuporanguense para personalidades que prestaram relevantes serviços à comunidade.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realiza nesta terça-feira (9.ago), a tradicional Sessão Solene que marca as comemorações dos 85 anos de fundação do município. A razão da mudança de segunda para terça é em decorrência do dia 8 ser feriado municipal, aniversário de Votuporanga.

Na ocasião, o Poder Legislativo concederá o título de Cidadão Votuporanguense a cinco personalidades que contribuem para o desenvolvimento do município: Adauto Cervantes Mariola – diretor-presidente da Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga), Rogério Augusto Viana Galloro – delegado da Polícia Federal, André Renato Ferreira Navarrete – capital da Polícia Militar, Lucas Noleto Ferreira – chefe de Gabinete na Câmara Federal, e Giovani Santana – comandante do Tiro de Guerra 02-088 de Votuporanga.

A sessão festiva agendada para às 18h, será conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, o vereador Serginho da Farmácia (PSDB) e demais membros da Mesa Diretora e contará com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), representantes do Legislativo paulista, do Judiciário, Ministério Público, entidades, clubes de serviços, amigos e familiares dos homenageados.

O Título de Cidadão Votuporanguense é a maior honraria concedida pelo Legislativo para personalidades que não nasceram em Votuporanga, mas que prestam relevantes serviços à comunidade.

Veja os homenageados: