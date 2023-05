Sessão Negócios II debate e analisa questões do mundo corporativo

Exibição do filme “Joy: o nome do sucesso” (2015) seguida de discussão e análise da realidade das organizações.

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev realizaram na última quinta-feira (18.mai) a Sessão Negócios II, no Auditório da Cidade Universitária.

O evento voltado para alunos e professores das áreas desenvolveu um debate multidisciplinar sobre temas relacionados à realidade das organizações contemporâneas como gestão de negócios, liderança, ética profissional, entre outros.

Nesta edição, o projeto de extensão exibiu o filme “Joy: o nome do sucesso” (2015), do diretor David O. Russell. Em seguida os participantes interagiram, por meio de análises e discussões, traçando um paralelo entre as temáticas mostradas no filme e a rotina das corporações. “Os assuntos abordados nas sessões permeiam desafios e superação de adversidades nas organizações, elementos que incitam o debate, à luz do ensino e da pesquisa. De modo geral, o objetivo é estimular a identificação dos alunos com os personagens, produzir novas ideias e aprendizados para serem aplicados no universo corporativo”, explica a docente dos cursos, Profa. Ma. Marisa Aparecida Ferreira.