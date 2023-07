Apresentação é gratuita, às 16h de domingo (16). Ingressos devem ser reservados pela internet.

Um concerto dedicado à bossa nova está programado para o domingo (16), no Sesi de São José do Rio Preto (SP).

Flávio Simões Trio busca resgatar e difundir a música instrumental, por meio da bossa nova. O concerto será as 16h no teatro do Sesi, localizado na avenida Duque de Caxias, nº 4656.

Os ingressos para a apresentação são gratuitos, mas devem ser reservados pela internet. (G1)