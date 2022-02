Servidores municipais protestam na Câmara por reajuste salarial  

Trabalhadores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga pedem à Prefeitura 15% de dissídio e compensações pelas perdas em 2020/2021.

Dezenas de servidores públicos municipais marcaram presença na 5ª sessão ordinária da Câmara de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (21.fev), em protesto pacífico por reajuste salarial. Representados pelo sindicato da categoria e com faixas em mãos, eles apresentaram aos vereadores uma carta com as reivindicações de reajuste salarial para 2022. Pleito obteve acolhida por parte da maioria dos vereadores que usaram a palavra em momentos distintos para apoiar o pedido.

De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga, o reajuste pedido de correção nos vencimentos é de pelo menos 15% de dissídio e compensações pelas perdas em 2020 e 2021, quando devido a pandemia não tiveram reajuste.

Ao final do expediente parlamentar, o vereador Jura (PSB), vice-líder do Governo na Casa de Leis e presidente da Comissão de Justiça e Redação, afirmou ao Diário que o Poder Executivo discute a compensação das ‘perdas’ em no mínimo 15%, além do reajuste no cartão alimentação que passa de R$ 325,00 para R$ 400,00.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Votuporanga informou em nota que “conforme previsto no Estatuto dos Servidores, a data base para reajuste salarial será em março. O governo segue as discussões com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga, com reunião já agendada para esta semana, com o objetivo de continuar com o diálogo que vem ocorrendo, com foco na valorização dos servidores e também do cumprimento da responsabilidade fiscal”.